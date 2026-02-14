2026南投燈會將於今（14）日登場活動至3月8日，地點就在於南投縣會展中心。南投縣政府表示，今年主題定為「馳光・萬馬奔騰」，並首度推出「雙主燈」設計，且與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名，2026南投燈會規劃11大主題燈區，結合幻影馬戲團遊具、水舞煙火秀等。《NOWNEWS今日新聞》整理雙主燈、燈會亮點、水舞煙火秀、表演卡司、交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026南投燈會」主要資訊：
燈會名稱：2026南投燈會馳光 萬馬奔騰
日期：2026年2月14日～3月8日（除夕暫停）
時間：10:00-21:30
地點：南投縣會展中心、貓羅溪畔水舞廣場
官網：南投燈會官方網站、樂旅南投臉書
🟡「2026南投燈會」五大亮點：
📍亮點一、雙主燈並聯名日本人氣IP「反應過激的貓」：
本屆燈會設置「天」與「地」雙主燈，象徵城市動能與童趣記憶的結合。《凌光之翼》以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，於燈會期間的定時展演，將隨音樂節奏轉動，帶動飛馬展翅奔騰。
《飛馳樂園》則由2014年台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。
📍亮點二、燈會主題曲《Sapah家》:
邀請金曲獎最佳原住民語歌手Kumu Basaw（姑慕巴紹）獻唱
📍亮點三、11個主題燈區：
南投縣政府表示，今年燈會主題呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」的施政方向，結合永續、人文與觀光發展重點進行展示。其中「幻影馬戲團燈區」，將延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品。
展區內結合影像裝置與互動遊戲，並設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，此外，「環保燈區」透過互動導光裝置，呈現從在地行動到接軌國際的永續生活典範；「共融之光燈區」則將南投著名的竹藝結合現代聲光技術，展現傳統工藝與創新設計的共融之美。
📍亮點四、水舞光場水舞秀：
水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」量身打造電影級配樂，同時搭配三層次、多形式的立體煙火劇場。
🟡「2026南投燈會」天馬行空小提燈發放：
發放日期：2026年2月14日～3月8日（2/16除夕暫停）
發放地點：1號服務台（位於會展中心旁，請參考園區地圖）
發放時間：
18:30 開始發放號碼牌
19:00 憑號碼牌領取小提燈
發放地點：1號服務台（祖祠路入口意象與南投縣會展中心附近）
🟡「2026南投燈會」水舞秀與煙火、表演卡司：
地點：水舞廣場
時間：18:30~21:30
日期與表演卡司：
▪️2月14日（開幕日）：
鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力登場，並由南投水里女兒侯怡君擔綱主持。
▪️2月15、28日：
有新生代女團幽靈水晶、人氣男團Saturnday、PinkFun全能ACE聖恩、創作歌手LCY呂植宇等當紅偶像帶來精采演出。
▪️2月19、27日：
由曾心梅、葉璦菱、蔡秋鳳、潘越雲、李翊君等實力派歌后帶來一系列經典歌曲。
▪️2月20、21日：
包含詹仕偉、斑恩、阿布絲、Jocelyn9.4.0等歌手獻唱。
🟡「2026南投燈會」交通接駁資訊：
📍搭客運：
燈會期間2月14日～3月8日配合客運繞駛，部分班次將直接行駛至祖祠路（會場對面）上下車，不用再步行15～20分鐘！。
📍搭高鐵再轉乘：
搭乘至高鐵台中站，再轉乘統聯客運【1657】（高鐵台中站➔南投），於祖祠路站或中興國中站下車。
發車時間：每日16:30、17:30、18:30、19:30（詳細班次請依客運公告為準）。
📍搭台鐵再轉乘：
至台鐵台中站後搭乘總達客運【6333】（台中➔水里）或彰化客運【6916】（彰化➔南投），燈會期間部分班次繞駛至祖祠路（會場對面）上下車。
🟡「2026南投燈會」交通管制：
📍禁止路邊停車路段：
管制時間：2026年2月14日～3月8日每日9:00-22:00
📍管制路段：
順溪北路（祖師橋至中興路，含水防道路）。
祖祠東路（東閔路至信義街，含祖祠橋）。
📍春節重點管制（初一至初五）：
管制時間：2026年2月15日～2月21日每日12:00-22:00
管制措施：視車流狀況封閉祖祠東路（東閔路至信義街），請配合現場交管人員指揮改道。
📍表演活動期間管制：
時間：表演時間依縣府實際公告日期為主，管制時段 16:00-22:00。
措施：
環河道路開放「南向北側」單向路邊停車，表演活動場地周邊500公尺內禁止停車。
國道3號南投交流道至祖祠路口兩側路段禁止停車。
📍離場建議路線：
如遇南投交流道壅塞，離場民眾建議行駛離場路線：
往南：由省道台3線往南上名間交流道。
往北：由台3線接碧興路→台76線快速道路→台61線快速道路往北。
資料來源：南投縣政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
燈會名稱：2026南投燈會馳光 萬馬奔騰
日期：2026年2月14日～3月8日（除夕暫停）
時間：10:00-21:30
地點：南投縣會展中心、貓羅溪畔水舞廣場
官網：南投燈會官方網站、樂旅南投臉書
📍亮點一、雙主燈並聯名日本人氣IP「反應過激的貓」：
本屆燈會設置「天」與「地」雙主燈，象徵城市動能與童趣記憶的結合。《凌光之翼》以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，於燈會期間的定時展演，將隨音樂節奏轉動，帶動飛馬展翅奔騰。
《飛馳樂園》則由2014年台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。
邀請金曲獎最佳原住民語歌手Kumu Basaw（姑慕巴紹）獻唱
📍亮點三、11個主題燈區：
南投縣政府表示，今年燈會主題呼應縣長許淑華致力打造「宜居城市」的施政方向，結合永續、人文與觀光發展重點進行展示。其中「幻影馬戲團燈區」，將延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等作品。
展區內結合影像裝置與互動遊戲，並設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，此外，「環保燈區」透過互動導光裝置，呈現從在地行動到接軌國際的永續生活典範；「共融之光燈區」則將南投著名的竹藝結合現代聲光技術，展現傳統工藝與創新設計的共融之美。
水舞廣場的三維水舞秀除了結合聲、光、影像堆疊的水幕外，更由知名音樂家「范揚景」量身打造電影級配樂，同時搭配三層次、多形式的立體煙火劇場。
🟡「2026南投燈會」天馬行空小提燈發放：
發放日期：2026年2月14日～3月8日（2/16除夕暫停）
發放地點：1號服務台（位於會展中心旁，請參考園區地圖）
發放時間：
18:30 開始發放號碼牌
19:00 憑號碼牌領取小提燈
發放地點：1號服務台（祖祠路入口意象與南投縣會展中心附近）
地點：水舞廣場
時間：18:30~21:30
日期與表演卡司：
▪️2月14日（開幕日）：
鐵肺歌姬戴愛玲、演歌雙棲女神安心亞、金曲最佳原住民語歌手姑慕巴紹接力登場，並由南投水里女兒侯怡君擔綱主持。
▪️2月15、28日：
有新生代女團幽靈水晶、人氣男團Saturnday、PinkFun全能ACE聖恩、創作歌手LCY呂植宇等當紅偶像帶來精采演出。
▪️2月19、27日：
由曾心梅、葉璦菱、蔡秋鳳、潘越雲、李翊君等實力派歌后帶來一系列經典歌曲。
▪️2月20、21日：
包含詹仕偉、斑恩、阿布絲、Jocelyn9.4.0等歌手獻唱。
📍搭客運：
燈會期間2月14日～3月8日配合客運繞駛，部分班次將直接行駛至祖祠路（會場對面）上下車，不用再步行15～20分鐘！。
📍搭高鐵再轉乘：
搭乘至高鐵台中站，再轉乘統聯客運【1657】（高鐵台中站➔南投），於祖祠路站或中興國中站下車。
發車時間：每日16:30、17:30、18:30、19:30（詳細班次請依客運公告為準）。
📍搭台鐵再轉乘：
至台鐵台中站後搭乘總達客運【6333】（台中➔水里）或彰化客運【6916】（彰化➔南投），燈會期間部分班次繞駛至祖祠路（會場對面）上下車。
📍禁止路邊停車路段：
管制時間：2026年2月14日～3月8日每日9:00-22:00
📍管制路段：
順溪北路（祖師橋至中興路，含水防道路）。
祖祠東路（東閔路至信義街，含祖祠橋）。
📍春節重點管制（初一至初五）：
管制時間：2026年2月15日～2月21日每日12:00-22:00
管制措施：視車流狀況封閉祖祠東路（東閔路至信義街），請配合現場交管人員指揮改道。
📍表演活動期間管制：
時間：表演時間依縣府實際公告日期為主，管制時段 16:00-22:00。
措施：
環河道路開放「南向北側」單向路邊停車，表演活動場地周邊500公尺內禁止停車。
國道3號南投交流道至祖祠路口兩側路段禁止停車。
📍離場建議路線：
如遇南投交流道壅塞，離場民眾建議行駛離場路線：
往南：由省道台3線往南上名間交流道。
往北：由台3線接碧興路→台76線快速道路→台61線快速道路往北。
資料來源：南投縣政府