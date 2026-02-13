竟拿國家機密賭博！以色列當局12日表示，兩名以色列人被指控利用機密軍事資訊，在預測市場網站「Polymarket」針對未來軍事行動下注，利用資訊差獲利約15萬美元，面臨多項重罪指控。
據美聯社報導，以色列國防部、國家安全局（Shin Bet）及警方發布的聯合聲明指出，一名平民與一名預備役軍人涉嫌利用該軍人職務所接觸到的機密資訊，在總部位於美國的預測市場平台 Polymarket 上，針對未來的軍事行動進行投注。
Polymarket的運作方式類似線上賭盤，交易者可以購買關於未來事件的合約，價格就反映出市場認為這些事件發生的機率，包括比特幣下跌、美國聯準會主席人選等，都可以被用來下注。
以色列公共廣播公司（Kan）此前報導指出，這些賭注是在6月份、即以色列與伊朗爆發衝突前進行，嫌犯利用預備役軍人身份取得的機密，如軍事行動規模、時程等，在預測市場利用不對稱資訊，獲利約 15 萬美元（約新台幣472萬元）。
官方並未公布具體的下注標的內容，也並未透露這兩人的身份以及該預備役軍人在以色列國防軍中的軍階或職務，但強調嫌犯的行為構成嚴重的安全犯罪，痛批將國家機密用於個人賭博，不僅違法、更可能曝陸軍示意圖，對國安構成真實風險。
以色列警方、軍事情報局及其他安全部門進行聯合調查並逮捕數人後，以色列檢察總長辦公室決定對這兩人提起公訴。兩人面臨的指控包括賄賂、妨礙司法公正及濫用機密
