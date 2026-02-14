我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊昇達《戀愛熊天秤》中自爆全裸被岳母撞見

▲楊昇達《戀愛熊天秤》中提出給對方踩底線的機會

農曆春節將至，對於許多已婚男女而言，如何與另一半家庭和睦相處，同時守住「隱私邊界」，堪稱年度考驗，楊昇達在《戀愛熊天秤》節目中語出驚人，曾全裸被岳母撞見，楊昇達說:「我那時候剛洗完澡沒穿衣服，岳母直接開門進來就眼睜睜看到我大象甩的那一幕。」他認為過年到岳母家若將房門上鎖，容易讓長輩產生「心也被鎖住」的防備感與懷疑，但為了讓長輩學會「敲門」，該做什麼就做，被撞見全裸，反倒可以讓長輩意識到，如果不先敲門就進來，可能會看到令人尷尬的畫面，進而學會尊重彼此的隱私。來台發展多年的李新則語重心長地建議新婚夫婦最好不要與公婆同住，她將婆媳關係比喻成遊戲，直言跟親生父母相處都有摩擦，何況是婆家，李新說:「一開始就選擇最高階玩法，新手玩家必死無疑。」李新分析婆媳住在一起有時說錯話踩雷卻不自知，萬一累積到某一天爆發，那婆媳關係往往就回不去了，對此，楊昇達幽默回應，婚前觀察另一半的家庭很重要，外出旅遊都會上訂房網看評價，結婚前就該像上訂房網站查評價一樣，多觀察對方家庭的相處模式，雖然沒有「公婆查詢網」，但在交往過程中，其實就能看出這家人是否適合同住，或這個男人到底可不可以嫁。當然，若婚後真的必須與公婆同住，楊昇達認為，第一步要搞清楚誰才是家中的老大，他舉例，如果房子是公婆買的，那公婆就是老大，楊昇達說: 「再不爽都先忍，先好好存錢，一旦發現相處狀況不對，就找機會搬走。」至於平時沒有同住，但過年短暫相處又該如何拿捏，楊昇達提出「邊界感絕對掌控」的概念，他認為，很多人過年覺得憋屈，是因為習慣隱藏自己的生活方式，其實反而應該大方展現，讓對方知道界線在哪裡，熊熊也點頭認同，表示先讓對方知道底線，踩過一次、表達清楚，界線才有機會被尊重。還沒結婚的黃豪平也好奇詢問，若遇到以整理為名，喜歡翻東翻西的公婆該怎麼辦，楊昇達笑說他的壓箱法寶就會號召全家集合，直接宣布有東西不見了，不指名道姓，將事件升級到家族誠信問題，讓對方不敢再犯，超狠的招式讓黃豪平大搖頭笑說：「這根本是宮鬥劇，這不是化解婆媳關係，是增進衝突的撇步吧！」李新則提供溫和版解方，建議透過自己的父母去跟公婆溝通，萬一苗頭不對還能推託是爸媽誤解，留有緩衝餘地。