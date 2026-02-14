農曆春節將至，今（14）天是年節前最後一個黃金週末，不少民眾趕著採買與大掃除。房產專家觀察，今年居家風水詢問度大增，比起大動土木，現代人更傾向用軟裝轉換氣場。特別在迎接2026金馬年之際，如何精準找出家中「明財位」及關鍵佈置心法，成為熱門話題。掌握正確佈局，避開財位禁忌，就能助民眾在馬年「馬上發」，讓好運旺整年。
門向決定財庫位置 大門斜對角最強運
所謂「財位」在風水上象徵聚氣之處，在現代居住科學中則是視覺最安定、動線交會的節點。許多民眾常搞不清楚家中明財位在哪，21世紀不動產指出，判斷方式其實很簡單，全看大門開在哪個方向：
• 大門面向室內，斜對角處即為客廳或房間的財位。
• 若門口偏左，財位多落在空間東北方（右側 45 度角）。
• 若門口偏右，財位則在空間西北方（左側 45 度角）。
• 若大門位於室內正中央，左右兩側斜對角皆可視為財位。
招財植物選圓葉 真花帶動氣場才有效
確認方位後，該擺什麼才能聚財？專家建議掌握「生氣」與「穩定」兩大核心。首先是招財植物的選擇，建議挑選金錢樹、富貴竹、琴葉榕等「圓葉」且向上生長的植栽，寓意圓滿與步步高升。
專家特別提醒，務必選擇「真實植栽」而非假花，因為具備生命力的植物透過光合作用與空氣流動，才能真正帶動氣場；反之假花易沾染灰塵且無生氣，反而不利運勢。此外，若財位位於角落光線不足，可搭配暖色立燈或鹽燈，以光能補足陽氣。
避開財位6大禁忌 堆雜物小心錢財受阻
除了積極佈置，避開財位禁忌更為重要，以免招財不成反漏財。21世紀不動產列出六大「不宜」：
1. 忌空：財位背後宜有實牆（L型直角），象徵有靠山。
2. 忌沖：前方不可對著柱角或尖角，以免財氣被切斷。
3. 忌動：不宜放置電視、音響或電扇等震動家電。
4. 忌壓：上方不宜有橫樑或重櫃壓頂，易造成壓迫感。
5. 忌汙：堆放雜物是最大殺手，氣場不通財運難進。
6. 忌暗：若自然光不足，務必人工補光，避免財庫陰暗。
格局通透是根本 減法整理讓生活更富足
21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，雖然居家風水佈置能錦上添花，但居住品質的根本仍在於房屋本身的採光、通風與動線格局。面對高房價與小宅化趨勢，過年佈置不必鋪張，透過「減法整理」汰除雜物、優化照明，讓家維持通透有序，生活節奏自然穩定，這才是長期持有價值與生活底蘊的真正來源。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
