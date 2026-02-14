我是廣告 請繼續往下閱讀

門向決定財庫位置 大門斜對角最強運

▲農曆春節將至，透過簡單的掛飾與軟裝調整，就能為居家帶來新氣象與好運勢。（圖／21世紀不動產提供）

招財植物選圓葉 真花帶動氣場才有效

▲財位佈置關鍵在於「生氣」與「光線」，擺放圓葉真植物並搭配燈光照明，是招財的不二法門。（圖／21世紀不動產提供）

避開財位6大禁忌 堆雜物小心錢財受阻

▲除了避開雜物堆放等禁忌，適度擺放金蟾等象徵招財的吉祥物，也能強化財位氣場。（圖／21世紀不動產提供）

格局通透是根本 減法整理讓生活更富足

農曆春節將至，今（14）天是年節前最後一個黃金週末，不少民眾趕著採買與大掃除。房產專家觀察，今年居家風水詢問度大增，比起大動土木，現代人更傾向用軟裝轉換氣場。特別在迎接2026金馬年之際，如何精準找出家中「明財位」及關鍵佈置心法，成為熱門話題。掌握正確佈局，避開財位禁忌，就能助民眾在馬年「馬上發」，讓好運旺整年。所謂「財位」在風水上象徵聚氣之處，在現代居住科學中則是視覺最安定、動線交會的節點。許多民眾常搞不清楚家中明財位在哪，21世紀不動產指出，判斷方式其實很簡單，全看大門開在哪個方向：• 大門面向室內，即為客廳或房間的財位。• 若門口偏左，財位多落在空間• 若門口偏右，財位則在空間• 若大門位於室內正中央，確認方位後，該擺什麼才能聚財？專家建議掌握「」與「」兩大核心。首先是的選擇，建議挑選金錢樹、富貴竹、琴葉榕等「圓葉」且向上生長的植栽，寓意圓滿與步步高升。專家特別提醒，務必選擇「」而非假花，因為具備生命力的植物透過光合作用與空氣流動，才能真正帶動氣場；反之假花易沾染灰塵且無生氣，反而不利運勢。此外，若財位位於角落光線不足，可搭配暖色立燈或鹽燈，以光能補足陽氣。除了積極佈置，避開財位禁忌更為重要，以免招財不成反漏財。21世紀不動產列出六大「不宜」：：財位背後宜有實牆（L型直角），象徵有靠山。：前方不可對著柱角或尖角，以免財氣被切斷。：不宜放置電視、音響或電扇等震動家電。：上方不宜有橫樑或重櫃壓頂，易造成壓迫感。：堆放雜物是最大殺手，氣場不通財運難進。：若自然光不足，務必人工補光，避免財庫陰暗。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，雖然居家風水佈置能錦上添花，但居住品質的根本仍在於房屋本身的採光、通風與動線格局。面對高房價與小宅化趨勢，過年佈置不必鋪張，透過「」汰除雜物、優化照明，讓家維持通透有序，生活節奏自然穩定，這才是長期持有價值與生活底蘊的真正來源。