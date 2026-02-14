我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判正式簽署，行政院表示，美牛進口開放絞肉及心等肝、腎部分內臟進口。美豬進口關稅採緩衝機制，第3年起調降至一半。是否會影響餐飲未來使用肉品的選擇，包括乾杯集團、八方雲集、築間集團、饗賓集團等做出回應。對於台美貿易協定簽署，美牛及美豬都有部分開放。而餐飲業未來在肉品選擇上，乾杯集團表示，目前沒有具體調整，未來密切關注，並視情況評估。至於饗賓集團說，目前則尚無進一步調整；八方雲集則回應，會持續關注議題與政策的發佈，待相關正式執行細節與配套辦法更明確後，只要是對消費者、對股東、對產業有助益，都不排除評估的可能性。築間集團強調，和供應商以年度合約方式合作，尚未收到供應商的最新資料。目前會先以今年度的合約執行，並觀察消費者與市場反應評估未來的產品規劃。美豬進口關稅採取緩衝機制，於第3年起調降至一半；美牛部分，維持禁止進口品項採正面表列，包括30月齡以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊柱，以及30月齡以上牛頭骨和脊柱取得的進階回復肉（AMR）等部位。