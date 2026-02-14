9天的年假開始了，今年春節天氣變化快速、日夜溫差大，為滿足民眾看病需求、預防流感、諾羅病毒等疫情，全台大型醫院的急診基本上照常營運，門診部分則多在除夕至大年初三（2月16日至2月19日）休診，《NOWNEWS》透過本文整理春節期間看診原則、快速查詢醫療院所方式一次看。
衛福部表示，今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況，民眾也可以透過「健保快易通APP」、「健保署全球資訊網」中的「春節就醫專區」快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。
春節連假醫院急診、門診指南
📌急診
■全台各大醫院急診室24小時照常服務。
📌一般門診
■2/14（小年夜前）：多數醫院維持周六上午門診。
■2/15（小年夜）至 2/19（初三）：大多數醫院門診停診，大醫院加設「春節特別門診」或「輕症及類流感門診／傳染病特別門診」。
■2/20（初四）之後：多數醫院開始恢復正常門診或有更多開診時段。
📌假日輕急症中心（UCC）
■春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。
■治療對象為輕症患者，適合輕症、發燒、腹瀉、輕微外傷等就醫需求。
■服務時間：上午8時至深夜0時
春節連假醫療院所查詢管道
📌全民健保行動快易通APP
1、點選「春節院所服務查詢」→「春節院所服務時段查詢」。
2、點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
3、系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
📌電腦查詢
1、前往至「健保署全球資訊網」
2、路徑：首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞院所服務時段查詢（含春節、長假期）。
3、點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
4、系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
📌電話詢問
■春節專人服務專線：0800-030-598（健保免付費專線）、02-412-8678
■時間：上午9時至下午5時
資料來源：衛生福利部
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌急診
■全台各大醫院急診室24小時照常服務。
📌一般門診
■2/14（小年夜前）：多數醫院維持周六上午門診。
■2/15（小年夜）至 2/19（初三）：大多數醫院門診停診，大醫院加設「春節特別門診」或「輕症及類流感門診／傳染病特別門診」。
■2/20（初四）之後：多數醫院開始恢復正常門診或有更多開診時段。
📌假日輕急症中心（UCC）
■春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。
■治療對象為輕症患者，適合輕症、發燒、腹瀉、輕微外傷等就醫需求。
■服務時間：上午8時至深夜0時
📌全民健保行動快易通APP
1、點選「春節院所服務查詢」→「春節院所服務時段查詢」。
2、點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
3、系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
1、前往至「健保署全球資訊網」
2、路徑：首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞院所服務時段查詢（含春節、長假期）。
3、點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
4、系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
📌電話詢問
■春節專人服務專線：0800-030-598（健保免付費專線）、02-412-8678
■時間：上午9時至下午5時
資料來源：衛生福利部
更多「2026過年」相關新聞。