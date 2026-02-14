我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司經營團隊到各單位進行拜年活動。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司經營團隊由董事長黃建智(前排右6)帶隊到中鋼運通公司拜年，由董事長黃一中(前排右7)率員互相拜年。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司經營團隊由董事長黃建智帶隊，到各單位進行拜年活動，帶有滿滿年味的氛圍。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司經營團隊由董事長黃建智(前排左5)帶隊到到各單位進行拜年活動。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司經營團隊於13日，由董事長黃建智帶隊，首站到中鋼企業工會進行拜年活動，由理事長楊乙記率工會幹部互動，期勞資和諧，共創雙贏。中鋼公司董事長黃建智，是由總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭等經營團隊陪同，到小港廠區、工會及中鋼集團總部大樓各單位，展開拜年活動，除了向同仁們恭賀新春，祝福新的一年「策馬揚鞭開新運，一馬當先創佳績」，同時對於年節期間堅守工作崗位的輪班人員表達感謝，並提醒年節期間仍要做好工安及環保工作，也要重視返鄉過節或出門旅遊的交通安全，留意飲食均衡，整個拜年活動溫馨感人，帶有滿滿年味氛圍。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司去(114)年面對國際鋼鐵產能過剩、需求成長趨緩，加上地緣政治與貿易保護主義升溫，原料價格與減碳轉型成本持續攀升，中鋼首當其衝承擔考驗，而同仁們展現的責任感、專業度與強大韌性，仍為公司創造出扎實的成果。黃建智說，中鋼去年不僅成功促成課徵中國大陸低價熱軋鋼品反傾銷稅，在鋼鐵市場需求趨緩的大環境下，精緻鋼品續創佳績，銷售量約78.7萬公噸，確實對抗景氣波動，同時，中鋼公司將綠色承諾，化為實際行動，除了從高爐添加低碳原料、鍋爐脫硫、煙氣捕碳等，到取得各式綠色產品證書，也成功接軌綠色供應鏈，去年於高再生料的鋼品訂單量達到8.3萬公噸，較前年大幅成長68%，開創低碳新商機。黃建智指出，去年對全球鋼鐵產業而言，不是順風的一年，但也讓中鋼公司淬鍊出更堅韌的耐心、耐性及能耐，去應對變局，展望新的一年，中鋼已擬定最適產能增優勢、數位智造加效能、產業共榮利雙贏，以及永續技術益低碳等四大經營方針，作為該公司持續升級轉型的大戰略，也期待於今年的鋼鐵市場，展現「萬馬奔騰迎新春，馬到成功行大運」的新氣象。