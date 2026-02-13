我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員張志豪今（13）日揭露，名下坐擁「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」、「閃耀堂」 四家公司的洪姓雇主自詡「台灣之光」，表面風光亮麗，背後卻是一場欠薪騙局，以「國發會文策院入股」當幌子惡意欠薪，至今積欠36名勞工薪資高達564萬餘元。受害者今出面控訴，遭到雇主當天開除、被罵賠錢貨，甚至積欠多個月薪資等。對此，北市勞工局表示，會持續勞檢，若需要可補助律師費、裁判費。張志豪今天與10多名受害者舉行記者會，指控知名女僕咖啡廳「KIRABASE」洪姓雇主，拖欠旗下4間公司共36名員工薪水，金額超過560萬元，洪姓雇主以「國發會文策院已入股」為公司背書營造值得信賴的假象，卻以此要求員工「共體時艱」，實則將員工薪水視為無息現金流，甚至有員工長達半年沒有領到全額薪水。張志豪指出，洪姓雇主名下有「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」、及「閃耀堂」4家公司，至今積欠36名勞工共564萬多元，且自民國114年1月起欠繳勞保及勞退6％提撥。出席記者會的前員工表示，許多人畢業自表演科系，看到公司徵才廣告去應徵，才知道當偶像都是假的，欠薪才是真的，雖然有接到商演機會，但公司卻在簽約後才說沒有給薪，就連治裝費、服裝設計都要自掏腰包，根本入不敷出；老闆有品牌女團，承諾有啦啦隊表演機會和舞蹈培訓，卻也都不了了之。還有前員工說，老闆不只在群組公開她的薪資，還羞辱她產值不如薪水，是賠錢貨；有人向勞動局檢舉，公司也被開罰，但仍拿不到薪水。張志豪要求勞動局應做勞工最堅實的後盾，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，應針對積欠資遣費等依法加重處罰。且若勞工若後續提起訴訟，政府應主動提供涉訟補助，讓勞工不因經濟弱勢而放棄維權。並協助受害勞工進行職涯輔導及就業媒合，讓他們儘速重返職場。另外，刑事局正在調查是否涉及詐欺，若犯罪行為確定，商業處應撤銷登記。北市勞工局回應，洪姓雇主幾間公司過去分別被查出有工資延遲給付、超工時、使員工連續出勤超過7日等情事，共被罰28萬元。目前接到申訴後會去勞檢，再依照積欠薪資、影響人數加重裁罰；受影響的薪資給付部分，也持續走調解，勞動局這邊能夠協助補助律師費、裁判費。北市警察局也說，會全力協助被害人，依法辦理。據《聯合新聞網》報導，洪姓雇主表示，前員工對於薪資和資遣費的認定和他有落差，請她們去勞工局走調解，其他人都已和解、正常處理，發薪也正常。另外有些人討1萬8000元，那已經不可能答應了，就協商看怎樣處理。