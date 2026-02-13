我是廣告 請繼續往下閱讀

2/13大樂透春節加碼開獎結果！100萬大紅包送27組、10萬大紅包送30組

▲2月13日大樂透春節加碼開獎結果公布，本期開出百萬大紅包27組、十萬小紅包30組。（圖／台彩官網）

🟡2/13大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000014期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲大樂透春節加碼活動自2月12日起至3月3日連續20天，加開100萬「春節大紅包」及10萬「春節小紅包」。（圖／台彩官網）

🟡2/13大樂透春節加碼中獎獎號、彩券行一次看

春節大紅包：共開出27組

▲2月13日大樂透春節加碼開出27組百萬大紅包。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

春節小紅包：共開出30組

▲2月13日大樂透春節加碼開出30組十萬小紅包。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

大樂透第115000014期今（13）晚開獎，大樂透春節加碼活動同步開獎，自2月12日起至3月3日連續20天，加開100萬春節大紅包及10萬春節小紅包。《NOWNEWS今日新聞》整理2月13日（週五）大樂透開獎號碼、百萬春節大紅包與十萬春節小紅包中獎彩券行，提供給讀者一次掌握。2月13日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期百萬大紅包開出27組，總中獎注數為33注，其中21組為單注中獎，6組為2注均分；本期十萬小紅包開出30組，總中獎注數為34注，其中26組為單注中獎，4組為2注均分。活動截至目前為止，已累積開出大紅包組數為51組，剩餘429組，累積開出小紅包組數為72組，剩餘728組，將於下期2月14日繼續加開大紅包及小紅包獎項。※派彩結果以資料為主。📍第1組：01、06、18、23、25、28（1注獨得100萬）開出地點：臺南市永康區大橋里中山南路37號1樓－淳佰億彩券行📍第5組：01、06、18、23、28、33（1注獨得100萬）開出地點：臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第6組：01、06、18、23、28、37（2注均分、各得50萬）開出地點：新竹市東區豐功里建中路97號1樓－鑫億公益彩券行臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第7組：01、06、18、23、28、40（1注獨得100萬）開出地點：新竹市北區林森路242號一樓－粉紅超跑彩券行📍第8組：01、06、18、23、33、37（2注均分、各得50萬）開出地點：臺北市松山區南京東路五段291巷13號－簽發彩券行臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第13組：01、06、18、25、28、40（1注獨得100萬）開出地點：臺中市大雅區文雅里中山北路184號1樓－年年旺彩券行📍第14組：01、06、18、25、33、37（1注獨得100萬）開出地點：臺東縣臺東市中山里正氣路158號1樓－土地公彩券行📍第15組：01、06、18、25、33、40（1注獨得100萬）開出地點：高雄市楠梓區後昌路1227號1樓－加樂商行📍第17組：01、06、18、28、33、37（2注均分、各得50萬）開出地點：新北市鶯歌區尖山路235號1樓－新發投注站臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第18組：01、06、18、28、33、40（1注獨得100萬）開出地點：花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓－積財庫彩券行📍第27組：01、06、23、28、33、37（1注獨得100萬）開出地點：臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第29組：01、06、23、28、37、40（1注獨得100萬）開出地點：苗栗縣竹南鎮照南里自由街36之2號－瑞發彩券行📍第34組：01、06、25、33、37、40（1注獨得100萬）開出地點：臺中市大甲區蔣公路278號1樓－鑫永發彩券行📍第36組：01、18、23、25、28、33（1注獨得100萬）開出地點：南投縣竹山鎮社寮里大公街47號－五星大福得彩券行📍第42組：01、18、23、28、33、37（2注均分、各得50萬）開出地點：彰化縣和美鎮仁愛里和卿路17號1樓－金發樂彩券行臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第47組：01、18、25、28、33、40（1注獨得100萬）開出地點：高雄市鼓山區南屏路534號－大鑫彩券行📍第53組：01、23、25、28、37、40（1注獨得100萬）開出地點：高雄市三民區北平一街119號1樓－旻昕彩券行📍第54組：01、23、25、33、37、40（1注獨得100萬）開出地點：臺南市善化區光文里中山路43之1號1樓－千億企業社📍第58組：06、18、23、25、28、37（1注獨得100萬）開出地點：桃園市蘆竹區錦中里南崁路250號(1樓)－億旺來樂透社📍第60組：06、18、23、25、33、37（1注獨得100萬）開出地點：新北市鶯歌區中正一路72號－興運發彩券行📍第61組：06、18、23、25、33、40（2注均分、各得50萬）開出地點：新北市新莊區五權一路12巷9弄3號1樓－八八八商行臺北市北投區中和街209號1樓－大鋼牙彩券行📍第62組：06、18、23、25、37、40（1注獨得100萬）開出地點：新竹縣湖口鄉中正路1段84號－錢來旺彩券行📍第63組：06、18、23、28、33、37（1注獨得100萬）開出地點：臺北市中山區龍江路175巷2號1樓－龍來發彩券行📍第69組：06、18、25、28、37、40（2注均分、各得50萬）開出地點：臺中市西屯區西屯路二段2號1樓－招財喵彩券行新北市三重區光復路1段115號1樓－利發財彩券行📍第72組：06、23、25、28、33、37（1注獨得100萬）開出地點：高雄市岡山區公園西路三段97號1樓－金勝旺彩券行📍第79組：18、23、25、28、33、40（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區連城路199號－希望彩券行📍第82組：18、23、28、33、37、40（1注獨得100萬）開出地點：臺中市太平區豐年里大源路20之6號1樓－發財樂彩券行📍第4組：01、06、18、23、25、48（2注均分、各得5萬）開出地點：桃園市蘆竹區錦中里南崁路1段64號1樓－鴻福發企業社臺北市南港區興華路6號1樓－金福聚彩券行📍第5組：01、06、18、23、40、48（1注獨得10萬）開出地點：臺北市中山區遼寧街261號1樓－億彩彩券行📍第10組：01、06、18、28、33、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市三峽區光明路33號－財暴富彩券行📍第19組：01、06、23、25、40、48（1注獨得10萬）開出地點：臺南市北區公園路822之5號－添昭彩券行📍第20組：01、06、23、28、33、48（1注獨得10萬）開出地點：臺中市沙鹿區光華路317號1樓－ㄧ級棒彩券行📍第22組：01、06、23、28、40、48（1注獨得10萬）開出地點：桃園市八德區廣隆里廣福路287號（1樓）－客滿座商行📍第24組：01、06、23、33、40、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市三重區仁美街98號1樓－伍吉玖發彩券行📍第27組：01、06、25、28、37、48（1注獨得10萬）開出地點：桃園市蘆竹區大竹里大竹路441號1樓－鑫富發彩券行📍第28組：01、06、25、28、40、48（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣北埔鄉北埔村北埔街58號1樓－招財貓彩券行📍第29組：01、06、25、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市中和區圓通路61號－紅不讓一路發彩券行📍第37組：01、18、23、25、33、48（1注獨得10萬）開出地點：臺南市永康區永康里永大路2段901號1樓－金鑽商行📍第41組：01、18、23、28、37、48（1注獨得10萬）開出地點：臺中市大里區大里路389號1樓－溢億來彩券行📍第43組：01、18、23、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市新店區北新路一段13號－發富彩券行📍第45組：01、18、23、37、40、48（1注獨得10萬）開出地點：高雄市美濃區中興路一段601號1樓－多財彩券行📍第49組：01、18、25、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新竹市北區中山路59號一樓－金竹發樂透贏行📍第56組：01、23、25、28、33、48（1注獨得10萬）開出地點：嘉義市西區竹圍里北興街227-8號一樓－穩發彩券行📍第57組：01、23、25、28、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市三重區大智街144號－宛宛彩券行📍第58組：01、23、25、28、40、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市中和區民德路155之1號－福來喜彩券行📍第59組：01、23、25、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市樹林區佳園路三段91號1樓－壕運來彩券行📍第65組：01、23、33、37、40、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市中和區員山路150之19號－連冠彩券行📍第77組：06、18、23、28、40、48（1注獨得10萬）開出地點：基隆市仁愛區忠二路6號－錢來也彩券行📍第78組：06、18、23、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：基隆市仁愛區愛三路74號(1樓)－廟口彩券行📍第79組：06、18、23、33、40、48（1注獨得10萬）開出地點：桃園市龍潭區烏林里中豐路475號1樓－福運商行📍第80組：06、18、23、37、40、48（1注獨得10萬）開出地點：臺北市內湖區內湖路一段737巷36號1樓－金品兆彩券行📍第88組：06、18、28、33、40、48（2注均分、各得5萬）開出地點：彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路二段186號－鑫鑫彩券商行臺南市善化區東關里中正路503號1樓－鑫鴻彩券行📍第95組：06、23、25、33、40、48（2注均分、各得5萬）開出地點：苗栗縣苗栗市北苗里英才路48號1樓－旺旺旺投注站新北市中和區興南路2段41號1樓－飛萊億彩券行📍第98組：06、23、28、33、40、48（1注獨得10萬）開出地點：高雄市鼓山區鼓山二路222之1號－武田彩券行📍第99組：06、23、28、37、40、48（1注獨得10萬）開出地點：臺北市中正區羅斯福路一段11號－財哥彩券行📍第101組：06、25、28、33、37、48（1注獨得10萬）開出地點：新北市板橋區新海路388巷8號－中彩富投注站📍第124組：23、25、33、37、40、48（2注均分、各得5萬）開出地點：桃園市中壢區正義里中北路二段330號1樓－華暘彩券行臺中市北屯區水景里東山路一段189之18號1樓－驚喜連連投注站