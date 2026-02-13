我是廣告 請繼續往下閱讀

「我再ven一次」這句在網路上瘋傳的流行梗，到底源頭在哪？連前總統蔡英文都忍不住好奇「考古」。有網友發現，蔡英文竟親自海巡到原始貼文，還留言笑說：「原來前陣子我看不懂的梗，都是來自這裡。」短短4小時吸引超過12萬人按讚，讓熱度稍退的影片再度翻紅。這句網路梗是來自一段在Threads上流傳的影片，一名網友在去年10月上傳了一段影片，內容是他在早餐店遇到中國客人，模仿對方口音說：「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯，我再ven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅。」超洗腦的腔調讓人印象深刻，影片在網路上爆紅，累積上千萬次瀏覽，「問」也被網友故意打成「ven」，成為最新的網路用語。這股熱潮隨時間稍微降溫，沒想到最近再度掀起討論，關鍵人物竟是前總統蔡英文！她在原PO貼文底下現身留言：「原來前陣子我看不懂的梗，都是來自這裡。」一句話掀起網友暴動，不少人直呼「英Ven總統來了」、「總統級考古」、「這下真的ven到源頭」，短短幾個小時內突破12萬個讚。蔡英文親自海巡認證，也讓不少人笑說「原來連總統都在跟風」、「總統太活網了吧」。