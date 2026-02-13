中國科技巨頭「字節跳動」12日推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0，短短兩天就迅速在中國爆紅，連外國網友也樂於嘗試。不過，由於該模型幾乎無視任何版權問題，美國電影協會（MPA）呼籲，「字節跳動應立即停止其侵權行為」。
TikTok的中國母公司字節跳動12日推出Seedance 2.0，支援圖片、影片、音訊、文字4種輸入，只需要輸入指令或參考圖，就能生成出連貫多個鏡頭的影片。在上線後就吸引大批中國用戶，連X平台上都有外國網友分享註冊教學。
字節跳動稱該模型與前代版本相比，在「生成品質上有了實質性的飛躍」。由該服務生成的影片——尤其是湯姆·克魯斯（Tom Cruise）與布萊德·彼特（Brad Pitt）在屋頂決鬥的片段——已在社群媒體平台上瘋傳。
外媒《綜藝》（Variety）報導，美國電影協會（MPA）批評，Seedance 2.0自發布以來，僅僅一天內就引發了大規模的版權侵權浪潮。
美國電影協會發言人在聲明中表示，「在短短一天內，中國 AI 服務 Seedance 2.0 就對美國受版權保護的作品進行了大規模的未經授權使用。字節跳動推出的這項服務缺乏實質性的反侵權保障措施，無視保護創作者權利並支撐數百萬美國就業崗位的既定版權法。字節跳動應立即停止其侵權行為。」
這也並非美國電影協會首次發聲，去年秋天，Open AI推出Sora2並同樣引發大量AI侵權爭議時，該協會也發表類似聲明，「OpenAI 需要採取立即且果斷的行動來解決此問題。既定的版權法保護創作者的權益，且同樣適用於此處」。
隨後OpenAI對這些擔憂做出了回應，實施了相關保障措施，讓用戶更難侵犯片廠版權。迪士尼後來更與 OpenAI 達成協議，授權200個角色供Sora 2使用，這被許多人視為其他片廠未來可能效仿的範本。
字節跳動目前尚未回應，尚不清楚該公司是否會願意採取這種合作方式。
部分電影業界人士對Seedance生成影片的能力感到相當無力，《死侍》編劇瑞斯（Rhett Reese）直言「我討厭這麼說，但我們可能玩完了。要不了多久，一個人坐在電腦前，就能創造出與好萊塢現今出品無異的電影。」
目前網路上流傳的其他 Seedance 影片還包括對《蜘蛛人》、《鐵達尼號》、《怪奇物語》、《魔戒》及《史瑞克》等作品的二次創作，還有威爾·史密斯（Will smith）大戰義大利麵怪物。不少日本IP也受波及，包括「柯南大戰高市早苗」、「融合術貝吉特大戰耳環貝吉特」、「川普變身超人力霸王」等。
