▲Lulu（右）、陳漢典（左）主持尾牙時被催生。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

藝人Lulu、陳漢典今年初才剛完婚，昨（12）晚兩人就以夫妻身分一起擔任鴻海尾牙的主持人，活動中兩人頻頻在台上鬥嘴，還被董事長劉揚偉在台上催生，表示只要Lulu在明年尾牙前懷孕或生產，孩子同樣可以比照鴻海員工享有完整育兒福利，讓兩人馬上接哏表示：「我們都在想，乾脆把小孩取名叫陳鴻海！」現場瞬間笑聲四起。這場尾牙是Lulu與陳漢典婚後首次攜手主持大型活動，一登場便展現多年合作培養出的絕佳節奏，Lulu火力全開，頻頻丟哏炒熱氣氛，還在台上笑說：「我們都在想，乾脆把小孩取名叫陳鴻海！」一句話立刻引爆全場歡笑。現場氣氛被炒到最高點時，鴻海董事長劉揚偉也順勢加入戰局，致詞時他特別提到集團完善的育兒福利制度，包括0到6歲每月補助約1.5萬元，並當場對Lulu加碼「催生」，笑說只要她在明年尾牙前懷孕或生產，孩子同樣可以比照鴻海員工享有完整育兒福利，讓Lulu當場又驚又笑。聽到董事長親自「掛保證」，陳漢典立刻不手軟回應：「孩子出生我一定跟他說，鴻海是你的養父，我只是生父！」他甚至作勢要拉著Lulu下台「立刻去努力」，連董事長也連忙將2人叫回來，有趣且活潑的互動，讓整個尾牙活動更添趣味。夫妻倆一來一往的互動不僅展現主持功力，也把企業福利話題轉化為輕鬆幽默的橋段，成為當晚亮點之一。其實Lulu與陳漢典於1月底才剛舉辦婚禮，正式升格夫妻，對於外界關心的生子計畫，兩人態度相當一致，皆表示「順其自然、不設時間表」，陳漢典過去受訪時曾坦言，自己私心比較想要女兒，但也強調不論性別，孩子都是上天給的禮物，健康平安最重要。