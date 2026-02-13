我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前不分區立委林國成，因為公開辱罵總統賴清德，遭檢方依公然侮辱罪嫌起訴，對此，桃園市議員詹江村今（13）日也在臉書發文，直言「我不服，我真的不服」，質疑司法雙標。詹江村表示，過去網紅「館長」陳之漢在直播節目中，多次以國罵辱罵他，但檢察官認為「公眾人物可受公評」，因此不起訴。他質疑，如今林國成罵賴清德卻遭起訴，賴清德不是公眾人物嗎？。他舉例，自己曾批評名嘴王瑞德不要臉，結果被判賠償13萬元；另一次，他指控前立委陳柏惟在大陸「賺紅錢」，檢方認為陳柏惟任職公司屬台商背景，不能直接等同「紅錢」，因此將他求處80天刑期，並判賠20萬元。此外，詹江村提到，過去有民進黨側翼罵他舔共、賺紅錢，他提告後同樣被以「公眾人物可受公評」為由不起訴，質疑「難道王瑞德不是公眾人物？難道陳柏惟不是公眾人物？為什麼我被罵時要接受公評，他們就不需要？」，不滿司法標準不一。網友也在底下留言回覆，「綠能你不能」、「這就是一國兩制」、「綠色恐怖」，認同詹江村的不滿。