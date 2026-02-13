我是廣告 請繼續往下閱讀

台新新光金公布今年1月自結成績單，合併稅後純益達88.2億元、每股稅後純益0.35元，不僅寫下歷史新高，年增幅也放大到454%。公司指出，這波獲利跳升，除本業動能外，也與企業合併後依IFRS 3規定，針對原新光金控子公司部分資產負債以公允價值重新衡量、並在金控層級進行後續會計處理有關，帳面基礎與各子公司原個體財報不同，因此相關影響會反映在金控自結損益中。台新新光金控說明，合併後的會計調整範圍涵蓋可辨認無形資產與金融資產攤銷、投資成本與避險成本差異、投資性及自用不動產折舊、保險負債攤銷等項目；目前數字仍屬初步認定，衡量期間依規定最長可到收購日起一年內，後續將以外部專家報告作為最終評估依據。從子公司來看，新光人壽1月合併稅後純益53.2億元，在接軌與制度調整下，既有合約因投資合約佣金規則變動出現一次性影響，同時也透過導入以價值為核心的經營模式，使合約服務邊際（CSM）得以更穩定釋放利潤。業務端方面，1月新契約保費收入衝上203億元、年增191%，並創下歷史新高，成為後續CSM累積的重要支撐。銀行端則由台新銀行與新光銀行同步繳出高成長。台新銀行1月稅後純益23.1億元、年增44%，主因利息淨收益年增30%，加上手續費淨收益年增37%，其中信託淨收益增幅達52%，保險佣金相關手續費也成長30%；資產品質維持穩健，1月底逾放比0.14%、備抵呆帳覆蓋率914.06%。新光銀行方面，1月稅後純益8.4億元，獲利年增49%並寫同期新高，手續費淨收益年增47%，以保險、基金等財富管理商品帶動為主；1月底逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率1034%。證券子公司同樣受惠於1月台股指數走高、交易熱度升溫。台新證券1月稅後純益8.1億元，主要來自經紀手續費增長，以及營業證券處分與評價利益挹注；元富證券1月稅後純益10.3億元，除了經紀手續費同步增加，自營操作收益亦推升整體獲利表現。