我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星賽全明星周末賽程表（台灣時間）

2026 NBA 明星賽名人賽名單：齊聚林書豪與王鶴棣

▲本屆名人賽名單依舊星光熠熠，橫跨影視、音樂與體育界，其中「林來瘋」林書豪將回到NBA舞台，與連續三年參賽的中國男星王鶴棣、《尚氣》男主角劉思慕攜手競技。（圖／取自ESPN官方X）

2026 NBA 明星賽名人賽中場表演：CORTIS





2026年NBA全明星賽全新「USA vs. World」三隊賽制

▲2026年NBA全明星賽正賽將迎來革命性變動，由美國之星、美國條紋以及世界隊展開三軍循環錦標賽。（圖／Gemini生成／記者陳昱慈監製）

2026年NBA全明星賽先發名單（由球迷、球員及媒體投票選出）

隊伍 球員名單 (Roster) 備註 (Status) USA Stars Scottie Barnes Devin Booker Cade Cunningham Jalen Duren Anthony Edwards Chet Holmgren Jalen Johnson Tyrese Maxey De'Aaron Fox 傷兵遞補 (Replacement) USA Stripes Jaylen Brown Jalen Brunson Kevin Durant LeBron James Kawhi Leonard Donovan Mitchell Karl-Anthony Towns Norman Powell 傷兵遞補 (Replacement) Stephen Curry 傷兵 (Injured) Team World Deni Avdija (以色列) Luka Dončić (斯洛維尼亞) Nikola Jokić (塞爾維亞) Jamal Murray (加拿大) Pascal Siakam (喀麥隆) Victor Wembanyama (法國) Brandon Ingram 傷兵遞補 (Replacement) Alperen Sengun 傷兵遞補 (Replacement) Giannis Antetokounmpo 傷兵 (Injured) Shai Gilgeous-Alexander 傷兵 (Injured) 2026年NBA全明星賽新秀挑戰賽（Rising Stars）分組



📌比賽賽制： 在實際競賽中，A隊將在第一場比賽對陣B隊，C隊則在第二場對陣D隊。兩場比賽的勝者將晉級第三場的「冠軍決賽」。

📌教練團隊： 本屆賽事邀請了傳奇球星Carmelo Anthony、Tracy McGrady、Vince Carter以及Austin Rivers擔任榮譽教練。此外，每支隊伍還將配備一名來自全明星賽教練團的助理教練擔任執行總教練。



隊伍名稱 (Team Name) 賠率 (Odds) 球員姓名 (Player Name) 所屬球隊 (Affiliation) 狀態/備註 (Status/Notes) Team Melo +160 Cooper Flagg Dallas Mavericks 因傷缺席 Ace Bailey Utah Jazz Reed Sheppard Houston Rockets Stephon Castle San Antonio Spurs Dylan Harper San Antonio Spurs Jeremiah Fears New Orleans Pelicans Donovan Clingan Portland Trail Blazers Collin Murray-Boyles Toronto Raptors Team T-Mac +190 Kon Knueppel Charlotte Hornets Kel'el Ware Miami Heat Tre Johnson Washington Wizards Alex Sarr Washington Wizards Ajay Mitchell Oklahoma City Thunder Jaylon Tyson Cleveland Cavaliers Cam Spencer Memphis Grizzlies Team Vince +230 VJ Edgecombe Philadelphia 76ers Derik Queen New Orleans Pelicans Kyshawn George Washington Wizards Matas Buzelis Chicago Bulls Egor Dёmin Brooklyn Nets Cedric Coward Memphis Grizzlies Jaylen Wells Memphis Grizzlies Team Austin +900 Sean East II Salt Lake City Stars Ron Harper Jr. Maine Celtics David Jones Garcia Austin Spurs 因傷缺席 Yanic Konan Niederhäuser San Diego Clippers Alijah Martin Raptors 905 Tristen Newton Rio Grande Valley Vipers Yang Hansen Rip City Remix Mac McClung Chicago Bulls 三分球大賽與技術挑戰賽：名單超亮眼



本屆三分球大賽最受矚目的焦點，莫過於波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）巨星里拉德（Damian Lillard）儘管本季因阿基里斯腱斷裂（Achilles）尚未出賽，仍將披掛上陣挑戰生涯第3座三分球大賽冠軍。



費城76人後衛馬克西將成為自2005年柯佛（Kyle Korver）以來，首位代表費城出戰三分球大賽的球員。馬克西本季場均28.8分，其169記三分球表現讓球迷高度期待他能為 76 人奪下隊史首冠。另一方面，熱火隊後衛鮑威爾則背負著衛冕壓力，若他能奪冠，將是繼去年希羅（Tyler Herro）後，熱火球員連續第二年帶回獎盃。熱火隊史已累積5次三分球大賽冠軍，為全聯盟之冠。



球員名稱 所屬球隊 本季亮點 里拉德（Damian Lillard） 拓荒者 二連霸衛冕冠軍（2023、2024） 米契爾（Donovan Mitchell） 騎士 目前以 180 記三分球位居聯盟第一 馬克西（Tyrese Maxey） 76人 生涯首度入選明星賽先發，三分進球數聯盟第 4 鮑威爾（Norman Powell） 熱火 生涯首度入選明星賽，尋求為熱火連莊冠軍 波提斯（Bobby Portis Jr.） 公鹿 參賽者中命中率最高（45.1%） 紐佩爾（Kon Knueppel） 黃蜂 聯盟最強新人射手，有望成史上首位奪冠新秀 布克（Devin Booker） 太陽 曾在 2018 年奪冠，經驗老道 莫瑞（Jamal Murray） 金塊 首度參賽，具備極強的投射穩定度 2026年NBA全明星賽直播與收視指南



本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。



📌電視轉播：NBC。

📌網路串流：Peacock、NBA TV。

📌台灣收視：預計由愛爾達體育台及



☑️緯來體育台提供名人賽免費直播



本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。NBC。Peacock、NBA TV。預計由 緯來體育台 NBA League Pass 提供全程直播。

本屆三分球大賽最受矚目的焦點，莫過於波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）巨星里拉德（Damian Lillard）儘管本季因阿基里斯腱斷裂（Achilles）尚未出賽，仍將披掛上陣挑戰生涯第3座三分球大賽冠軍。費城76人後衛馬克西將成為自2005年柯佛（Kyle Korver）以來，首位代表費城出戰三分球大賽的球員。馬克西本季場均28.8分，其169記三分球表現讓球迷高度期待他能為 76 人奪下隊史首冠。另一方面，熱火隊後衛鮑威爾則背負著衛冕壓力，若他能奪冠，將是繼去年希羅（Tyler Herro）後，熱火球員連續第二年帶回獎盃。熱火隊史已累積5次三分球大賽冠軍，為全聯盟之冠。 ： 在實際競賽中，A隊將在第一場比賽對陣B隊，C隊則在第二場對陣D隊。兩場比賽的勝者將晉級第三場的「冠軍決賽」。： 本屆賽事邀請了傳奇球星Carmelo Anthony、Tracy McGrady、Vince Carter以及Austin Rivers擔任榮譽教練。此外，每支隊伍還將配備一名來自全明星賽教練團的助理教練擔任執行總教練。

2026年NBA全明星週末（All-Star Weekend）正式在洛杉磯拉開序幕。本屆盛事不僅適逢全明星賽邁入第75周年的里程碑，更選在洛杉磯快艇隊耗資巨額打造、充滿科幻感的新主場「Intuit Dome」舉行。今年全明星賽也打破傳統，迎來史上最大規模的「三軍大混戰」循環賽制。此外，本屆名人賽更是看點十足，不僅台裔球星林書豪確定驚喜回歸全明星週舞台，與各界大咖同場競技，超人氣新男團CORTIS將擔任嘉賓帶來表演。想知道全新的「美國隊 vs. 世界隊」如何對決？想鎖定三分球與灌籃大賽的精彩轉播？《NOWnews 今日新聞》為您整理了最完整的全明星週球員名單、賽程資訊及直播轉播懶人包。：名人賽（08:00開始）、新秀挑戰賽（10:00開始）、HBCU經典賽：全明星媒體日、三分球大賽、灌籃大賽、技術挑戰賽：第75屆NBA全明星正賽（05:00開始）NBA全明星週打頭陣、最具娛樂話題的就是「名人賽（Celebrity Game）」。本屆名單依舊星光熠熠，橫跨影視、音樂與體育界，其中「林來瘋」林書豪將回到NBA舞台，與連續三年參賽的中國男星王鶴棣、《尚氣》男主角劉思慕攜手競技。除了球員名單，道奇球星貝茲（Mookie Betts）與字母哥三兄弟也領銜教練團名單，讓名人賽變得更加有趣。Keegan-Michael Key、Rome Flynn、Dylan Wang（王鶴棣）、Shams Charania、Jenna Bandy、Rick Schnall、Tacko Fall、Jeremy Lin（林書豪）、GloRilla、Cafu、Amon-Ra St. BrownGiannis Antetokounmpo、Alex Antetokounmpo、Thanasis Antetokounmpo、Mookie BettsSimu Liu、Cody Jones、Badshah、Andre De Grasse、Taylor Frankie Paul、Mat Ishbia、Jason Williams（White Chocolate）、Nicolas Vansteenberghe、Mustard、Adrien Nunez、Keenan AllenAnthony Anderson、Lethal Shooter、Chris Brickley由趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬組成的五人男團CORTIS，成為NBA史上首組站上名人中場秀舞台的韓國團體，將K-Pop魅力直接注入這場體育與娛樂的跨界盛會。出道僅半年的CORTIS氣勢銳不可擋，日前不僅獲選為亞太區官方「NBA之友」，其洗腦神曲〈GO!〉更被收錄在熱門遊戲《NBA 2K26》的原聲帶中。此次獲邀在全明星名人賽中場表演，更象徵K-Pop藝人在美國主流體育圈的地位大躍進。在今日的「NBA Crossover」音樂節上，他們已搶先開唱新歌〈YCC〉，甚至驚喜演唱動畫電影《山羊巔峰》主題曲，堪稱全明星週最強中場嘉賓。2026年全明星賽捨棄傳統東西區對抗，改採循環賽制：：將選出24名全明星，分為兩隊美國隊（Team USA）與一隊世界隊（Team World）。每隊至少8名球員。：三支隊伍進行循環賽。第1場由A隊對B隊，第2場由勝者對C隊，第3場由第1場敗者對C隊。：戰績最好的兩支隊伍晉級決賽爭奪冠軍。若戰績相同，將以淨勝分決定晉級資格。：每場比賽限制為12分鐘。2026年NBA全明星賽正賽將迎來革命性變動，由美國之星、美國條紋以及世界隊展開三軍循環錦標賽。為了平衡戰力，擁有雙重國籍的唐斯（Karl-Anthony Towns）與鮑威爾（Norman Powell）皆被編入世界隊，後者更是臨時頂替受傷的字母哥，成為世界隊的奇兵。若循環賽後三隊戰績相同，將以淨勝分決定決賽資格，賽事緊湊度堪稱史上之最。