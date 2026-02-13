我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左營高鐵生活圈聚焦於三鐵共構新左營站(高鐵／台鐵／捷運)與捷運路網延伸，包括高鐵、國道1號與國道10號相互支撐的交通網絡，使得週邊區域往返南北城市均十分方便。（圖／翻攝畫面）

▲清景麟幸福城公設師法東京安達仕飯店的「回字型設計」與「都會和風」概念，大廳秘書服務營造尊榮感。（圖／翻攝畫面）

高速鐵路重新定義了城市的價值版圖，隨著台積電高雄楠梓廠區已於2025年第4季量產，高雄左營華麗轉身成為西部科技走廊的「關鍵樞紐」。在「一日生活圈」架構下，左營高鐵特區的「三鐵共構」優勢，加上「左營高鐵科技之心」與「海軍眷村」兩大公辦都更案推進，核心區新建案房價站上5字頭，這也使得「地上權」住宅成為新的置產選擇。在通膨與高房價夾擊下，「資產輕量化」成為顯學。地上權優點核心在於將「土地」與「房屋」所有權分離，購屋者無需負擔昂貴土地成本，僅需購買房屋長期所有權(通常為70年)，這使得房價通常僅約周邊所有權住宅的6至7折。這種模式特別吸引重視「現金流」與「居住效用」的族群。在北高雄這波熱潮中，位於左營公辦都更計畫區的「清景麟幸福城」成為指標。該案距離左營高鐵站僅約2.5公里，車程10分鐘內可達台積電楠梓廠區，且鄰近哈囉市場，生活採買便利。最引人注目的是其價格競爭力，總價798萬至1388萬元區間，讓購屋者能以近乎周邊6至7折代價，輕鬆擁有23.8坪至45.09坪的2至3房格局，等於用「親民價」買到「左營高鐵生活圈」的都會核心入場券。清景麟幸福城公設師法東京安達仕飯店的「回字型設計」與「都會和風」概念，大廳秘書服務營造尊榮感。全案更貼心配置平面車位充電樁，建材選用TOTO衛浴、Panasonic暖風機、YKK氣密窗、SAKURA廚具及歐洲Lamett石晶地板等國際品牌。景觀方面，緊鄰明德國小第一排，以「親近林」為核心植入百年油杉，創造出綠意串聯校園、遠眺半屏山的開闊視野。