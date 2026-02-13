我是廣告 請繼續往下閱讀

中國上月宣布中共中央軍委副主席張又俠，因涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。美國中央情報局也採取行動，發布針對中國軍方潛在線人的公開影片，公然招募軍官當美方線人。對此，中國外交部發言人痛批這是「境外反華勢力」的滲透破壞，誓言將採取「一切必要措施」堅決反制。美國中情局（CIA）近日發布一則全中文配音的影片，描述一名幻想破滅的中階中國軍官，對共軍高層逐漸感到失望的心境，點出解放軍軍中「任何有領導能力的人，必定遭受忌憚、被無情絞殺」的生態，還點名軍方高層「他們的權力建築在無數的謊言上。」最後更以「我不能讓這些狂人來塑造我女兒未來的世界」，試圖引起共鳴。這個公然召募中國軍方線人的舉動，引發北京強烈譴責。中國外交部發言人林劍今（13日）強硬回擊，痛批這是「境外反華勢力」的滲透破壞，並誓言中方將採取「一切必要措施」進行堅決反制。路透社指出，美國這波情報戰的時機點，正值中國軍方內2部劇烈動盪之際，張又俠、軍委委員劉振立被清洗下台，這也是數十年來最高層級的整肅行動。「美方正試圖利用中共軍中反腐行動所引發的恐慌與不滿，吸收那些擔心被整肅或對體制失望的軍官。」CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）表示，這些影片是CIA調整諜報手段的一部分，目的是突破中國的資訊封鎖。美方官員也透露，雖然北京設有嚴格的網路審查，但這類影片已在中國境內透過VPN流傳，並成功啟發了潛在的情報來源。