▲▼徐千京（中）登上力旺集團尾牙，紅色戰袍超級火辣。（圖／徐千京臉書）

▲徐千京在《豆腐媽媽》飾演理事長貼身祕書「趙曉菁」。（圖／民視提供）

女星徐千京以甜美氣質外型在八點檔劇集中大放異彩，戲外更被揭露是力旺集團董事長千金的真實身分，她近日睽違10年重返自家企業力旺電子尾牙，穿著火紅緊身戰袍帶來長達9分鐘的勁歌熱舞，瞬間點燃全場氣氛，讓員工們嗨翻天，本人也在臉書發文，直呼：「為了尾牙真的拚了，精心準備到最後...不小心直接變演唱會現場！」徐千京12日在臉書分享演出花絮，直言「為了尾牙真的拚了」，紅色表演服由造型師一針一線手工打造，舞蹈老師更是跟隨蔡依林近20年的頂尖高手，她形容整個準備過程專業而幸福，一踏進力旺尾牙會場就有如「回娘家」的溫暖感動，近距離與員工互動更拉近彼此距離。面對粉絲質疑其父親身分，徐千京過去曾經提及爸爸是婦產科醫師，實則徐木泉醫師同時身兼力旺電子董事，家世顯赫，她求學時期曾經被家人安排出國習醫，希望繼承兄姐衣缽，但她自小熱愛表演藝術，毅然轉戰演藝圈，並在北京電影學院攻讀電影表演創作碩士。近期徐千京加入熱播八點檔《豆腐媽媽》，飾演理事長貼身祕書「趙曉菁」，角色活潑俏皮、一出場就吸睛，觀眾讚她容光煥發更顯美麗，該劇話題不斷，不僅劇情扣人心弦，還因為替身演員墜樓重傷事件引發關注，讓整部戲劇討論度居高不下。