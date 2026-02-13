我是廣告 請繼續往下閱讀

台美簽署對等貿易協定（ART），美製進口車關稅大幅下降，可能迎來降價潮，經濟部計畫拿出30億元補助國產車廠，協助業者強化體質應對外部競爭，相關業者仍表示補助太少了，百萬網紅Cheap臉書發文質疑，國產車這「巨嬰」被保護70年還沒斷奶。Cheap提到在關稅保護下，業者多年來缺乏獨立競爭能力，這就像家長供孩子讀書讀了70年，直到孩子老了才發現外界競爭激烈，急著拿錢報名補習班拚升級。他強調，雖然各國保護產業是常態，但台灣國產車受保護的時間太長，導致廠商在談了十幾年的產業轉型後，如今面對川普政府推動的市場開放，依然還在起跑線上做伸展操。業界經常以30萬名員工的生計當訴求，Cheap認為這被當成擋箭牌，讓政府因擔憂失業潮而陷入不斷給予預算與關稅保護的循環，廠商研發動力不足，長期處於「關起門來當王者，門一開就喊補助」的狀況。他猛酸究竟是30億元的補助太少，還是70年的轉型時間給得太短，直指產業升級不應只是依賴公帑續命，而需具備真正的競爭實力。