美國一月消費者物價指數（CPI）基本符合預期，美股13日開盤表現平穩，四大股指漲跌互現。此外，台灣對美汽車敲定為零關稅，汽車類股表現值得注意。
截至美東時間上午10時20分，道瓊工業指數下跌39.05點，跌幅0.08%，暫報49,412.93點；標普500指數上漲4.76點，漲幅0.07%，暫報6,837.52點；那斯達克指數下跌16.79點，漲幅0.07%，暫報22,580.36點；費城半導體指數上漲50.14，漲幅0.62%，暫報8,134.84點。
個股部分，台積電ADR上漲0.05%、輝達下跌2.14%、英特爾上漲0.88%、超微上漲0.53%、微軟上漲0.22%、蘋果下跌0.88%、Alphabet下跌0.92%。
汽車類股部分，傳統車廠通用汽車上漲0.98%、福特汽車上漲2.49%、豐田汽車上漲2.34%；電動車廠特斯拉下跌0.13%。
美國財經媒體CNBC報導，週五開盤，美股三大指數變動不大。標普500指數與那斯達克綜合指數均在平盤附近震盪，道瓊工業平均指數也維持平盤。
由於關鍵的消費者物價指數（CPI）未能點燃有效的漲勢，週五股價相對持平，本週表現恐將收黑。
據美國勞工統計局13日公布的數據，美國1月份消費者物價指數（CPI）上升0.2%，折合年增率為2.4%。與道瓊（Dow Jones）經濟學家預期的月增率0.3%、年增率2.5%，基本相符。
TradeStation 市場策略全球主管 David Russell 表示，「對於受到AI衝擊而感到不安的投資者來說，今天的通膨報告令人鬆了一口氣。它也抵銷了本週強勁的非農就業報告，讓聯準會（Fed）多了一個轉向鴿派的理由。然而，通膨率仍遠高於央行目標，短期內難以改變政策走向，政策預期不會在短時間內有大變動。」
本週市場受到「AI擾亂各產業營收潛力」的恐懼情緒影響，媒體業的迪士尼（Walt Disney）本週下跌 5%，Netflix 則下跌 7%；商業地產巨頭CBRE本週迄今已下跌 19%。金融股嘉信理財（Charles Schwab）與摩根士丹利（Morgan Stanley）本週分別下跌11%和7%。軟體股Workday跌幅達 10%。
應用材料（Applied Materials）受惠於強勁財報及樂觀展望，股價大漲12%。Airbnb因公司發布樂觀指引，股價上漲6%。Pinterest在公布低於預期的第四季財報及疲軟的財測後，股價重挫24%。
