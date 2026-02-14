即將迎來春節過年，全台吃到飽餐廳在過年檔期也沒忘了為顧客加菜。像是台北喜來登「十二廚自助餐廳」2月28日前下午茶加碼有「松葉蟹腳」。饗賓集團的饗饗與都將於除夕額外送上龍蝦，URBAN PARADISE則有帝王蟹，甚至火鍋店還增加年菜吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》整理全台10家人氣吃到飽品牌春節期間營業狀況、餐價與限定期間加菜菜色一次看。
📍台北喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」：
台北喜來登「十二廚自助餐廳」推出多項春節活動，即日起至2月28日前，原於午晚餐時段供應的「松葉蟹腳」，加碼於假日下午茶時段供應且餐檯升級不加價，每位1290元+10%起。
🟡「十二廚」過年營運狀況與餐價：
▪️非過年檔期：
平日午餐每位1490元+10%、平日晚餐每位1590元+10%、平日下午茶每位990元+10%、
假日下午茶每位1190元+10%、假日午晚餐每位1990元+10%
▪️過年檔期餐價：
除夕：午餐2380元＋10% 、晚餐3380元＋10%
初一～初二：午餐2380元+10%、下午茶1390元+10%、晚餐2380元+10%
初三~初五：午餐1990元+10%、下午茶1290元+10%、晚餐1990元+10%
📍煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴自助餐廳」:
有「新竹最難訂位Buffet」的煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴自助餐廳」在春節檔期推出「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，餐價自1980元+10%起。
莫內饗宴春節菜單全面升級，祭出9道春節限定料理，最吸睛的福祿大三元，嚴選整顆鮑魚、扇蝦與龍膽石斑清肉入菜；另年年有魚則選用藍瓜石斑清蒸上桌，魚肉細緻鮮甜。年節首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽。
🟡莫內饗宴過年營運狀況與餐價：
除夕：午餐2080元＋10% 、晚餐（時段一）與晚餐（時段二）2780元＋10%
初一～初五：午餐（時段一）2080元+10%、午餐（時段二）1980元+10%、晚餐2380元+10%
📍INPARADISE 饗饗：
擁有奢華的雙北高樓美景的「INPARADISE 饗饗」除夕晚餐位上供應的「松露奶油焗烤龍蝦」，小年夜至初五並加碼供應「馬糞海膽甜蝦手捲」、「炙燒黑鮪握壽司」、「香烤鰻魚串」與「鮑魚佛跳牆」。
📍旭集 和食集錦：
日式料理Buffet「旭集 和食集錦」除夕晚餐時段位上供應「逸品焗龍蝦佐磯煮鮑魚」，嚴選肥美龍蝦鋪滿明太子醬以細火焗烤，搭配口感軟嫩、風味醇厚的日式磯煮鮑魚；小年夜至初五加碼供應節慶限定料理，包括「香烤鰻魚串」、「炙燒黑鮪握壽司」、「香蘋炙燒烏魚子手捲」。
📍URBAN PARADISE：
「URBAN PARADISE」於除夕晚餐位上供應「帝王蟹皇戟」，嚴選帝王蟹先以清酒、高湯與特製醬汁細緻提味，再經炙烤讓蟹香綻放，佐以桂花康普茶與澄清奶油一同享用；小年夜至初五期間加碼推出四道料理及三款調飲，其中「炙金烏玉手捲佐青蒜晶凍」以高粱酒炙燒烏魚子，逼出油脂香氣後，搭配鹹蛋黃烏魚子醬與清脆蘋果絲。
🟡饗饗、旭集、URBAN PARADISE過年營運狀況與餐價：
小年夜：午餐（兩時段）2390元+10%、晚餐2790元+10%
除夕：午餐2390元+10%、晚餐（兩時段）3190元+10%
初一～初五：午餐（兩時段）2390元+10%、晚餐2790元+10%
📍50樓Cafe自助餐廳：
新北最高「50樓Café自助餐廳」因應春節檔期，即日起至3月15日隆重展開全新主題「寶島迎春宴」，以豐盛應景的年節美饌，匯聚客家、閩南美食，展現台灣飲食文化的多元樣貌，端出一品佛跳牆、瓜綿豆醬蒸鱸魚、瑤柱仙草燉雞湯、香酥紅糟錢鰻等特色料理。
甜點區則有變化出仙草奶凍卷、桔醬奶油泡芙、柿餅擂茶塔等西式甜點，更有外觀像是牛隻泡在水裡而得名的「牛汶水」則是傳統點心代表。各項餐點將輪番上陣，通通都可無限量吃到飽。
🟡50樓Cafe自助餐廳過年營運狀況與餐價：
除夕：午、晚餐2580元+10%（目前已客滿）
初一、初三：午、晚餐1580元+10%
初二：午餐2380元+10%、晚餐1580元+10%
初四：午餐1199元+10%、晚餐1299元+10%
📍Nagomi和食饗宴：
欣葉國際餐飲旗下日本和食自助餐「NAGOMI」，旗下共有兩家分店，主打菜色包含多樣的生魚片、鮑魚旨煮與多樣化的小缽料理，還有亮眼精緻的壽司，並吃得到現燙日本A5和牛。春節檔期將推出「酒香蒜苗烏金」、「酒蒸蛤蜊松葉蟹腳」還有多樣化的小御節料理。
🟡Nagomi過年營業狀況與餐價：
除夕~初二：午、晚餐2480元+10%
小年夜、初三～初六：午、晚餐2180元+10%
📍饗 A Joy：
精選長年菜、烏魚子、龍虎石斑與白鯧等年節必備食材，於春節檔期加推春獻料理，包含「龍蝦手毬壽司」、「白松露海膽燉飯」、「翠綠晶球龍虎石斑」，更有相當喜氣的「金滿蟹黃獅喜丸子」、「雪花烏金唐千壽」、「發財貝絲長年菜」、「海皇XO草蝦采頭糕」。
🟡饗 A Joy過年營運狀況與餐價：
除夕：午餐3880元+10%、晚餐（兩時段）4880元+10%
小年夜、初一～初五：午餐（兩時段）3880元+10%、晚餐4880元+10%
📍島語自助餐廳：
島語目前全台共有台北、桃園、高雄三家分店，按照往年案例過年期間不僅價格較高之外，也通常會加菜，業者並未公布詳細資訊。但是必吃菜色包含多樣海鮮，像是藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等握壽司。
熱食更有花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆、牛排、羊排、戰斧豬排等。
🟡島語過年營運狀況與餐價：
除夕：午餐（兩時段）2490元+10%、晚餐（兩時段）3290元+10%
初一～初五：午餐（兩時段）2490元+10%、晚餐2890元+10%
📍千葉火鍋：
高CP值鍋物品牌「千葉火鍋」提供超過200種食材無限享用，從現切肉品、產地直送海鮮，到熟食、壽司、港點、甜點與飲料一次吃齊，價格依店鋪與時段有所不同，最低每人469元起+10%吃到飽。
春節檔期推出「經典年菜盛宴」活動，於2月16日～2月22日期間登場。千葉特別準備多款經典年菜享有吃到飽，包括東坡肉、無錫排骨、米糕、海鮮料理、現撈鮮魚料理等。
🟡千葉火鍋過年營業狀況與餐價：
初一：僅「極-文中」、「新-西門」、「新-介壽」、「新-南崁」4分店有營業，其他分店皆公休
初二：陸續有營業（詳見附表）
餐價：每人最低469元起+10%，各分店餐價不同
資訊來源：台北喜來登大飯店、50樓Café自助餐廳、INPARADISE 饗饗、URBAN PARADISE、旭集 和食集錦、煙波飯店新竹湖濱館、饗 A Joy、島語自助餐廳、千葉火鍋
