美國1月份消費物價指數（CPI）低於預期，顯示美國最新整體通膨放緩，儘管如此，在大型科企普遍受壓的情況下，美股週五表現平淡，主要指數個別發展、互有漲跌，三大指數本週均錄得跌幅。綜合《CNBC》等外媒報導，本週四美股全線下跌，市場對AI顛覆產業的擔憂情緒蔓延至各個板塊，尤其是房地產、卡車運輸和軟體產業，思科系統（Cisco）股價更一度重挫12%。巴克萊銀行（Barclays）分析師考爾（Emmanuel Cau）認為，這凸顯新舊經濟板塊與美國／世界其他股市之間的分化。不過，美國勞工統計局當地時間週五公布的1月份消費物價指數（CPI），則為持續困擾美國的通膨問題帶來希望，按年升幅從12月的2.7%放慢至2.4%，低於預期的2.5%，按月則升0.2%，同樣少於預期的0.3%，期內撇除食品和能源的核心CPI按年增幅則由12月的2.6%降至2.5%，為2021年以來最慢增速。13日收盤，美股道瓊工業指數漲48.95點或0.099%，收49500.93點；標普500指數微漲3.41點或0.050%，收6836.17點；那斯達克指數則挫50.48點或0.22%，收在22546.67點；費城半導體指數則上揚53.16點或0.66%，收在8137.86點。另一方面，早前英國《金融時報》曾引述消息報導稱，川普有意取消部分鋼鐵和鋁關稅，但遭到白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）否認，強調有關報導毫無事實依據。