春節9天連假從今（14）日情人節拉開序幕，明天2月15日就是一年一度小年夜，不少人都好奇2月15日是不是國定假日、當天放假要不要補班等，答案是今年小年夜已經正式列入為「國定假日」，因此也不需要補班補課哦！《NOWNEWS》特別整理小年夜成為國定假日原因、需要補班補課嗎、春節9天連假薪水怎麼算、串連228連假請假攻略以及2026行事曆9大連假，讓民眾可以一文掌握最新行事曆資訊，行程給他安排起來！
🟡本文摘要重點
📍2026年小年夜是國定假日嗎？
📍2026年小年夜要補班補課嗎？
📍2026年小年夜春節出勤加班費怎麼算？
📍2026年春節連假請假攻略
📍2026年行事曆9大連假總覽
2026年小年夜是國定假日嗎？2月15日有放假嗎？
去年通過最新《紀念日及節日實施條例》之後，小年夜正式被納入「國定假日」之中，今年度是首次實施，所以2月15日是法定國定假日，只是因為剛好遇到週日例假日，因此上班族這天國定假日會補到2月20日（五），讓今年的春節連假形成9天的狀況。
2026年小年夜要補班補課嗎？
答案是不用的！2025年小年夜時因為還不是國定假日，但今年正式列入國定假日之後，已經不需要為了湊連假而補班補課。
2026年小年夜、春節出勤加班費怎麼算？
按照《勞動基準法》規定，2月14日以及2月21日都是週六休息日，勞工如果出勤，雇主將要依法給予加班費；而小年夜剛好遇到週日屬於例假日，非天災事變不可加班，如果雇主需要勞工出勤的話，必須要給予加班雙倍薪水+補休1天。
勞動部表示，由於2月15日小年夜國定假日補假到2月20日的緣故，2月20日當天算是「國定假日補假」，因此2月16日除夕至2月20日初四只要出勤8小時以內，工資都應該要加倍發給；超過8小時部分，依照勞基法第24條第1項第1、2款規定給付加班費
2026年春節請假攻略串連228連假
如果春節9天連假還覺得放不夠的人，可以透過特休的利用，換得16天連假，只要請2月23日至26日4天，就可以完美再接續228三天連假，變成從今（14）日起一路放假到3月1日，總計16天。
2026年行事曆9大連假總覽
春節連假開跑，是今年第一個連假，往後還有8個連假可以放，民眾都可以提前規劃好行程，以下是2026年9大連假日期一覽：
📍農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
資料來源：行政院人事總處、勞動部臉書
