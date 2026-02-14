我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年小年夜是國定假日嗎？2月15日有放假嗎？

小年夜正式被納入「國定假日」之中，今年度是首次實施

因此上班族這天國定假日會補到2月20日（五），讓今年的春節連假形成9天的狀況。

▲今年小年夜為2月15日，為國定假日，剛好遇到週日例假日，勞工這天假期會補到2月20日，形成春節9天連假。（圖／記者張勵德攝）

2026年小年夜要補班補課嗎？

已經不需要為了湊連假而補班補課。

▲今年的小年夜正式列入國定假日，不需要補班補課。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

2026年小年夜、春節出勤加班費怎麼算？

2月20日當天算是「國定假日補假」，因此2月16日除夕至2月20日初四只要出勤8小時以內，工資都應該要加倍發給

▲2026年春節連假加班費用一圖看懂。（圖／104人力銀行提供）

2026年春節請假攻略串連228連假

只要請2月23日至26日4天，就可以完美再接續228三天連假

▲2026年連假請假攻略最新版！春節連假可以再請4天串連228連假，一路放到3月1日，總計16天。（圖/NOWNEWS社群中心製）

