2026台灣春節連假已正式展開，在華人傳統中，紅包是逢年過節非常重要的一環，不少民眾趕在金融機構放假前，赴銀行排隊換新鈔，美國《CNN》記者黎普利（Will Ripley）也特意報導這一現象。
黎普利以「記得為農曆新年準備新鈔」（Make sure your money is new for Lunar New Year）為標題拍攝影片，秀出馬年紅包袋，一旁則是台北某銀行大排長龍的景象，還有銀行櫃檯擺著大疊鈔票、民眾數新鈔、銀行人員將新鈔以扇形攤開展示等畫面。
黎普利解釋，紅色有好運、保護等寓意，跟許多東亞國家一樣，新鈔在台灣也被視為新的開始，比起皺巴巴的舊鈔，顯得乾淨又幸運；此外，為了兌換較為罕見的200元及2000元新鈔，人們甚至願意花更多時間排隊，最好能將5種不同面額、顏色的鈔票都放進紅包袋裡。
黎普利也提醒，台灣人在包紅包時，喜歡聽起來吉利的數字，例如600元、800元與1600元，而任何涉及數字「4」的金額則須避免，因為4在中文的發音類似「死」。
