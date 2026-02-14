我是廣告 請繼續往下閱讀

所謂的風險管理，不是談出最完美的條款、而是避免最壞的結果；不是追求絕對公平，而是確保自己不被排除在體系之外；也不是把代價消失，而是把代價控制在可承受範圍內。

台美協議談完之後，該強調的不是「我們贏了」，而是思考更務實的問題

老百姓希望政府做到的是：既然是不得不，那就讓大家看見你真的有在把關

穩定不是靠簽字就完成，而是要看接下來的3至5年，產業是否撐住、就業是否穩住、人民是否感受到安全感。

「台美對等貿易協定」（ART）正式簽署，行政院、總統府、經濟部陸續召開記者會，向國人報告成果，除了宣告台灣「轉守為攻」、前進美國市場以外，亦承諾會努力縮小影響面。對此，旅美教授翁履中提醒，台美關稅協議談完後，真正該強調的不是「我們贏了」，而是要思考更務實的問題，比如衝擊是否可控、政府有無準備好凝聚共識等等。翁履中在臉書上發文，坦言面對川普政府，除了中俄這種有體量、有槓桿的大國能「叫板」以外，其他國家大多不是在做傳統意義上的對等談判，充其量是在「風險管理」，誰去談都一樣。所以各國對美國談判的共同語言都很相似，幾乎都是採購、投資、開放市場、供應鏈合作，因為川普的邏輯很直接，就是看你能給美國什麼、願意付出多少、是否值得在美國的戰略排序裡被「特殊對待」。因此，翁履中指出，，雖然大家都理解政府的不容易，但真正最不容易的是平民百姓，若強調我們在國際談判上有多成功，卻沒有配套措施，最後可能會變成內部的信任危機。像是美豬、美牛，很多民眾其實都知道是必須面對的議題，但，標示要清楚、抽驗要透明、違規要重罰，校園午餐與公共採購要真的優先國產。至於國產車產業，如果真的撐不下去，消費者也懂全球競爭，但汽車供應鏈的勞工對未來的焦慮，政府也必須懂，轉型輔導、職訓、就業媒合與緩衝期的安排，都不能只停在口號。翁履中強調，川普不允許自己在談判中吃虧，所以真的沒有哪個國家，可以從美國手上「贏」到什麼，大家其實都是在買時間、買位置、買可預期的穩定。 說穿了，台灣是用安全換取美國產品准入，用投資換取穩定，但翁履中提醒，台灣不容易、政治不容易，但最不容易的，還是大多數養家活口的朋友，雖然關稅談判已經結束，但接下來還有凝聚共識，治理分歧，共同的考驗才剛要開始。