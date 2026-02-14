我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王力宏曾經歷事業低潮。（圖／翻攝自王力宏微博）

王力宏2021年被前妻李靚蕾踢爆出軌，形象一路跌落谷底，不過他沉寂後力拚復出，巡演「最好的地方」2025年3月15日從南昌起步，為期11個月，總共演出57場，創造出30億元票房的紀錄，而他的粉絲年齡層廣泛，經典歌曲連00後都跟唱，在中國串流平台人氣年度第5名。王力宏過去11個月舉辦了57場萬人巡演，而且場場爆滿，根據《鏡週刊》報導，總票房超過30億元新台幣，被視為華語娛樂市場的新里程碑。不僅如此，王力宏在串流平台的人氣也不容小覷，在中國整體串流成績是年度第5名，今年49歲的他，粉絲群還有00後的男男女女，而並非只有80後的資深歌迷。2021年是王力宏的演藝低潮期，當時被前妻李靚蕾爆料花邊新聞，導致他暫時宣布退出演藝工作，2022年從美國拉斯維加斯重新出發，接著馬來西亞、澳門，一路拚回亞洲市場。