今天是西洋情人節（14日），全台天氣也熱情如火！氣象專家吳德榮指出，受到暖氣團影響，今、明兩天全台晴朗穩定，高溫直逼31度，溫暖如春甚至微熱。民眾務必把握這「限時兩天」的好天氣，進行年前大掃除或曬洗棉被，因為除夕下午起，天氣將有重大轉折。
情人節暖熱如夏 日夜溫差大、防濃霧
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，週末兩天各地晴朗，白天氣溫回升顯著，北部高溫可達29度、中南部更可能飆破31度，彷彿夏天提早報到。不過，受到強烈輻射冷卻影響，日夜溫差極大。今晨平地最低溫出現在新竹關西鎮10.6度，清晨各地低溫普遍仍在12、13度左右，早出晚歸的情侶或返鄉民眾仍需攜帶外套。
此外，今明兩天西半部清晨及金門、馬祖地區容易起霧，駕駛朋友請務必注意行車安全。
除夕午後變天 北東轉濕涼、中南部影響小
好天氣將在週一畫下句點。吳德榮指出，關鍵轉折點在「除夕」（16日）下午，東北季風增強南下，北部及東半部首當其衝，轉為有局部短暫雨的天氣，氣溫也隨之下降；中南部受影響較輕微，維持晴時多雲。
「初一、初二」（17、18日）持續受東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部有降雨機率，天氣偏涼微冷，是春節假期中天氣較不穩定的時段；中南部白天舒適、早晚微冷。預計要等到初二下午，水氣才會逐漸減少，北部降雨暫歇。
初三起逐日回暖 假期後半段晴朗
「年初三」（19日）起東北季風減弱，氣溫回升。到了「初四至初六」（20至22日），轉為偏東風，全台各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升，白天舒適微熱。但吳德榮提醒，假期後段早晚仍受輻射冷卻影響，氣溫偏低，日夜溫差大，民眾走春仍要注意保暖。
資料來源：洩天機教室
