後天（2月16日）就是除夕，不過現在過年的氣氛似乎越來越淡，很少人為特地為了新年買新衣服、新鞋子，也不會特地準備年貨、貼春聯等，原PO在Threads發文表示，「覺得越來越沒過節氛圍，有誰跟我一樣沒有動力，買新衣服、新鞋子過新年呢？」
PO文一出許多網友也認同，「真的，沒什麼過年氣氛了」、「現在小朋友少了，才不熱鬧」、「因為長大了，也有時間出去玩買東西，所以小時候的期待感，在長大後可以自行滿足，過年的氣氛就隨之淡去了」。
平常就在買 年節不會刻意再添購
也有人指出，其實平常就有在買衣服，不會特別在過年才買，「現在人生活品質都不錯，不用刻意過年買吧，平時都已經買齊」，原PO也贊成，而且如果等到買的時候，還有可能買不到喜歡的款式；「很久沒為了農曆新年買新衣，因為隨時都在買，網購」、「平時就有在買，現在小孩沒有以前過年買新衣、買玩具的開心感了」、「我已經好幾年沒有過年買新衣服了」。
還有其他人透露，過年的時候都會待在家裡，也沒有什麼機會穿新衣服，「如果可以廢在家裡應該是最幸福的過年方式」、「打算家裡廢9天不需要買鞋買新衣」。有單身的民眾則表示，到了過年總是很苦惱，他自己是單身，過年店家都休息，找不到可以買吃的地方。
過年為什麼要買新衣、新鞋？
新年穿新衣習俗，在南北朝時期的《荊楚歲時記》就有「長幼悉正衣冠」的記載，每到一年的開始，人們就會穿上新衣服，象徵開始嶄新的一年。民間認為，舊衣服有著舊一年的晦氣，所以透過除夕洗完澡後，穿上新衣，代表跟過去的負面狀態告別。
資料來源：Threads、維基百科
