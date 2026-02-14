我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部觀光署人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」，現身南投日月町複合式商場，變身一日站長行銷國旅拼觀光。（圖／業者提供）

▲以愛蘭交流道旁的日月町為核心，串聯台中與南投的旅遊動線，讓途中休息的短暫停留，延伸為旅途中的亮點。（圖／業者提供）

拼觀光，交通部觀光署人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」，現身南投「日月町複合式商場」，變身一日站長，與參山國家風景區管理處廖錫標副處長、南投縣觀光處陳志賢處長等，一同為春節連假旅遊揭開序幕。日月町同步宣布，今年春節首度攜手「台灣輕奢旅宿萃」，包括日月潭晶澤、台中芭蕾城堡酒店、台中希堤微旅三家旅宿，推出限量120組福袋，最大獎項為頂級總統套房住宿券十張，總價值逾十萬元，創下複合式商場首度送出高級住宿體驗紀錄。「休息不該只是旅途的『尿點』，更該是串聯中台灣旅遊的『亮點』。」日月町營運長胡智鈞表示，這次參與的「台灣輕奢旅宿萃」三家飯店，完美涵蓋中台灣黃金旅遊動線，例如位於伊達邵碼頭首排的日月潭晶澤，主打日月潭湖景第一排的奢華體驗。 台中芭蕾城堡酒店則以「一房一景」聞名，深受親子與家庭喜愛的城堡式渡假酒店。 台中希堤微旅鄰近逢甲商圈與歌劇院，展現台中都會美學休閒輕旅，透過這三家飯店的聯手，日月町向遊客傳達：無論你的行程是往日月潭走，還是準備回台中市區，都有最棒的住宿選擇了。胡智鈞表示，日月町憑藉純白幾何建築美學、TSUTAYA BOOKSTORE的文化進駐，以及寶格麗洗手與護手的高端體驗，成功塑造獨一無二的場域風格，被譽為「全台獨特的精品級商場」，以愛蘭交流道旁的日月町為核心，串聯台中與南投的旅遊動線，將讓旅途中的休息，由短暫停留延伸為旅途中的亮點。活動期間，攜手交通部觀光署參山國家風景區管理處喔熊聯名商品，以及台中市好禮協會優質好物，推出「新春限定好物市集」，時間是二月每週五、六、日 10 : 00-16 : 00，另新春加碼場17日起一連3天登場，讓返鄉與走春民眾在塞車途中下車休息、拍照、購物，一站滿足多重需求。日月町營業時間：每日 09:00–18:00、春節期間（2/14–2/22）08:30–18:00、除夕當日營業至 15:00。LINE@官方：@866tzehc，IG：@hizuki_townss