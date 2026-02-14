我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇控衛、「控衛之神」保羅（Chris Paul）在征戰聯盟長達21個賽季後，於今（14）日正式宣佈退休，結束了他輝煌的職業生涯。這位準名人堂球星的最後一舞走得有些倉促，在被交易至多倫多暴龍並遭到釋出後，保羅選擇不再尋找新東家，而是高掛球鞋。針對保羅的退休，聯盟總裁亞當席爾瓦（Adam Silver）隨即發布一份長篇聲明，盛讚他是「NBA 歷史上最偉大的控球後衛之一」。席爾瓦在官方聲明中給予保羅極高的評價。「歷經21個非凡的賽季，保羅作為 NBA 歷史上最偉大的控球後衛之一及我們這項運動真正的守護者，正式退休，」席爾瓦表示，「從他踏入聯盟的那一刻起，保羅就以其精湛的組織能力、頂級的競爭力以及強烈的職業道德脫穎而出。」除了場上的成就，席爾瓦也特別感謝保羅在場下的貢獻。「他也為球員工會（NBPA）主席的角色投入了大量時間與精力，提供深思熟慮且有原則的觀點，以強化我們的比賽與商業發展。他代表球員展現的領導力，在談判勞資協議、帶領聯盟度過疫情大流行以及解決重要社會議題等方面，都發揮了至關重要的作用。」現年40歲的保羅，職業生涯最後一站略顯波折。他在2月4日的交易截止日前被洛杉磯快艇交易至暴龍，隨後並未向新東家報到，而是花了一週時間思考未來。在確定這是他在 NBA 的最後一個賽季後，雙方達成買斷協議，保羅隨即宣佈退休。儘管生涯無緣總冠軍金盃，但保羅的個人榮譽已足以讓他預約籃球名人堂席位。他生涯共12度入選全明星賽、11度入選年度最佳陣容、9度入選年度防守陣容。此外，他還拿過5次助攻王與6次抄截王，並入選 NBA 75大球星。保羅留下的生涯數據同樣驚人，場均繳出16.8分、9.2助攻、4.4籃板與2.0抄截，投籃命中率46.9%，三分球命中率亦有37.0%的高水準。隨著他的退休，象徵著一個傳統控衛時代的正式終結。