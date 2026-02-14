我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA聯盟近期深陷賭博醜聞風暴，多名球員與教練遭到調查。其中，目前仍是自由球員的射手畢斯利（Malik Beasley），因同時遭到NBA官方與美國聯邦調查局（FBI）調查涉賭案，導致在本季乏人問津。不過，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，畢斯利已找到新東家，他將加盟由拉丁天王「壞痞兔」（Bad Bunny）所擁有的波多黎各聯賽球隊桑圖爾塞捕蟹人（Santurce Crabbers）。剛在超級盃（Super Bowl）中場秀帶來精彩演出的葛萊美獎得主壞痞兔，隨即將目光轉回他擁有的籃球隊。查拉尼亞在報導中證實：「自由球員畢斯利已簽約加盟桑圖爾塞捕蟹人隊，該隊老闆正是壞痞兔。球季將於3月開打。」對於畢斯利而言，這是一個在等待調查結果期間維持身手的絕佳機會。由於涉及2023-24 賽季效力密爾瓦基公鹿期間的賭博指控，畢斯利在去年夏天的自由市場上遭到各隊冷落。轉戰波多黎各不僅能讓他重返賽場，也能為2026年夏天的自由市場提前「展示」身手。撇開場外風波，畢斯利在場上的表現其實相當優異。他在上個賽季效力底特律活塞（Pistons）時全勤出賽 82 場，場均繳出 16.3 分，更以單季飆進 319 顆三分球創下活塞隊史新紀錄。然而，隨著FBI介入調查其涉賭案，NBA 各隊高層在案情明朗前，皆不敢貿然簽下這位神射手。本季 NBA 籠罩在巨大的賭博陰影下。除了畢斯利之外，邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在季初也因涉案遭到逮捕。據傳畢拉普斯被起訴參與一項長達數年的撲克詐欺計畫；而羅齊爾則被指控在2023年的一場比賽中「故意退場」，以利共謀者下注獲利。在如此肅殺的氛圍下，畢斯利若能最終證明清白，憑藉其身手仍有機會重返NBA舞台。