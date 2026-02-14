我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年 NBA 全明星週即將登場，今年聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）大刀闊斧改革，首度實施「美國隊對決世界隊（USA vs. World）」的全新賽制，試圖挽救逐年下滑的比賽張力。不過，金州勇士（Warriors）老將「嘴綠」格林（Draymond Green）對此並不買單。他在最新的Podcast節目中不僅砲轟新賽制是「像個笑話般的噱頭」，更在社群媒體上開闢第二戰場，怒槓知名球評柏克（Doris Burke），指控她長期對自己帶有偏見。格林在與知名球評貝勒斯（Skip Bayless）搭檔的《The Draymond Green Show》節目中直言，明星賽改制根本無法解決核心問題。他認為傳統的「東區對決西區」之所以經典，是因為當年的球星們真的在乎輸贏。「我還記得柯比（Kobe Bryant）在全明星賽被打斷鼻樑的事，他是真的斷了鼻樑還在打，那些傢伙是真的在競爭，」格林回憶道，「現在的情況已經不同了，除非我們承認這一點，否則改制沒用。老話一句：『當你知道得越多，就會做得越好』。現在球員更懂得保護身體，除非這個優先順序改變，否則你不會看到一場好比賽。」對於今年改為「美國打世界」，格林更是嗤之以鼻：「東區打西區之所以好看，是因為比賽本身好看。現在搞這些不同的噱頭，只會讓它更像個笑話。也許第一年看起來很新鮮、是個特效藥，但之後你就不想再看了。因為這不是我從小看到大的比賽，我無法把『美國對世界』跟以前賈奈特（KG）在東區、歐尼爾（Shaq）在西區對抗的感覺畫上等號，這完全講不通。」除了批評聯盟政策，格林也將砲口對準了長期轉播 NBA 賽事的知名女主播柏克。格林在社群平台Threads上發文，指控柏克在解說比賽時總是針對他。格林寫道：「她總是會無視發生在我身上的（正面）事情，就算提到好處也只講一半，只要有機會就會對我冷嘲熱諷（Take shots），這種情況已經持續好一陣子了……」勇士目前以29勝26敗的戰績進入全明星週休兵期，格林顯然沒打算讓這段假期平靜度過，接連的辛辣言論再次讓他成為媒體焦點。