台灣烤雞始祖「香鷄城」的手扒雞是不少六、七年級生懷念的童年美味，消失20年後，2016年一度捲土重來，在八里、新店、新莊展店，之後陸續也開過快閃店、異界合作。如今香鷄城臉書粉專又有新動作，貼上一張施工中的門市照片，標題為「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」，據了解，新店面地點在西門町的漢口街二段，將是主攻外帶新店面。另外，原本歇業的鰻魚飯名店「肥前屋」也宣告3月回歸。
香鷄城是由養雞人陳欽樂在1984年創立，全盛時期全台有126家店，買烤雞附送手套、胡椒鹽，讓饕客自己用手撕著吃，名為「手扒雞」。香雞城在2000年前轉型為食品加工廠，門市陸續歇業。
手扒雞好滋味消失20年後，香雞城二代在2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
2024年時「香鷄城」開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品並有異業合作模式經營，如今又傳出將再度回歸消息，香雞城官方臉書粉專貼上一張施工中的門市照片，並寫著「雞粉們願意再給我們一次機會嗎」，同時也在留言敘述這是一家超小型純外帶店、專注手扒雞（手扒雞+4樣點心），地點落腳在西門町精華商圈的漢口街二段上，離距捷運西門站約440公尺，但是正式開幕時間未定。
鰻魚飯名店「肥前屋」也將回歸 預計3月重新營業
即將回歸的還有原本於去（2025）年6月底閉店的鰻魚飯名店「肥前屋」，最新消息傳將於3月重新開張營業。
資訊來源：香雞城、肥前屋
即將回歸的還有原本於去（2025）年6月底閉店的鰻魚飯名店「肥前屋」，最新消息傳將於3月重新開張營業。
