超商情人節咖啡優惠！7-11 門市濃焙茶拿鐵買2送2、特大杯美式2杯100元，還有APP行動隨時取寄杯濃萃美式、濃萃拿鐵買8送8；全家便利商店 隨買跨店取有寄杯咖啡888元組合，可選特濃美式25杯或特濃拿鐵21杯，相當於下殺約6折優惠；萊爾富門市有特濃美式、特濃拿鐵買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜2月11日起至2月16日
◾ 特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾ 特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾ 鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾ 琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍 門市｜2月16日起至2月22日
◾ 大杯特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾ 大杯特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾ 厚乳拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾ 卡布奇諾第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍 門市｜2月22日起至2月26日
◾ 特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾ 特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾ 大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾ 大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜2月9日起至2月14日
◾好時經典可可買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾ 大杯濃萃美式／濃萃拿鐵買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾ 大杯燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾ 大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾ 香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果拿鐵買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾ 黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
📍APP｜2月13日至2月22日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買8送8，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月13日至2月22日
◾大杯美式34杯888元，5.8折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵23杯888元，5.8折（原價70元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶25杯888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選36杯888元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
優惠搭配每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
📍門市｜2月4日至2月17日
◾香草焦糖風味瑪奇朵第二杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第二杯半價，7.5折（原價90元、特價68元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月11日至2月15日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯焙茶拿鐵加10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜2月13日至2月15日
◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾YUPI呦皮漢堡QQ糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜2月11日至3月3日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元、2杯66折，5折（原價65元、特價33元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，5折（原價65元、特價29元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
