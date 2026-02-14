今（14）日適逢西洋情人節，也是農曆春節連假前的最後一個週末，家家戶戶正忙著大掃除清運垃圾，「垃圾車春節」相關搜尋熱度直線飆升！《NOWNEWS》特別提醒，今年小年夜（15）雖然適逢週日（通常為清潔隊休假日），但 雙北、桃園、台中、台南、高雄六都，以及新竹市 皆祭出「週日加班收運」福利，方便民眾最後衝刺。
究竟 除夕垃圾車幾點收？哪幾天全面停收？苗栗、南投等地雷區真的要等到初六才恢復嗎？本文為您整理2026 過年垃圾車全台清運懶人包，助您精準掌握 小年夜垃圾車 動態與 垃圾車恢復清運 時間，乾淨清爽過好年！
📍急報！明天小年夜（2/15）逢週日「六都破例加班收」
• 台北市、新北市： 維持正常清運（僅停收大型廢棄物）。
• 桃園市： 全市（除復興區）不休息，依原夜間時段加班收運。
• 台中市： 全市特別增加沿街收運服務。
• 台南市、高雄市： 採各區彈性調整，多數行政區皆有加班收運。
• 新竹市： 同樣打破週日停收慣例，特別依「週一」路線加班收運。
📍2026 春節垃圾車「除夕至初五」清運重點
掌握以下三大時間點，避免提著垃圾袋在街頭空等：
• 除夕（2/16）提早收班： 全台多數縣市除夕當天會 取消晚間清運，改為中午起提前加班收運，建議民眾 下午 2 點至傍晚 6 點前 完成清運，晚上清潔隊員也要回家圍爐。
• 初一至初三（2/17-2/19）全面停收： 全台清潔隊進入春節假期停收三天，僅部分縣市（如雙北、台中、台東）設有「定時定點收運站」，其餘地區請勿將垃圾堆置路邊。
• 初四、初五（2/20-2/21）恢復收運： 各縣市自初四起陸續恢復正常班次，但部分「地雷區」需等到初五或初六才恢復。
📍六都重點縣市垃圾清運詳細表
針對人口最密集的都會區，清運規則相對穩定，但仍需注意「除夕提前」與「初四恢復」的時間差。
• 台北市： 小年夜加班收運；除夕當天維持加班收運；初一至初三停收（提供30處限時定點站）；初四恢復正常。
• 新北市： 小年夜加班收運；除夕加班收運至傍晚18:00；初一至初三停收（設有70處定點站）；初四恢復正常。
• 桃園市： 小年夜加班收運；除夕上午加班收運（夜間停收）；初一至初四皆停收；初五上午恢復加班。
• 台中市： 小年夜 (2/15) 雖逢週日但增加沿街收運；除夕 (2/16) 採日間收運；初一 (2/17)、初三 (2/19) 提供定時定點收運（資源回收暫停）；初二 (2/18) 與初六 (2/22) 逢週日例假停收；初四 (2/20) 起恢復正常清運。
• 台南市： 小年夜正常收運；除夕提早4小時、中午起加班清運至傍晚；初一至初三停收；初四起恢復正常。
• 高雄市： 小年夜正常收運，夜間加強清運；除夕日間加班收運；初一至初三停收；初四全天加班清運。
📍全台各縣市：每日清運時間詳情
非六都縣市由各鄉鎮公所負責，資訊較為零散。以下整理重點地區的詳細春節垃圾清運時程：
【北部及中部：基、竹、苗、彰】
• 基隆市： 除夕(2/16)正常收運至下午6點止；當晚19:00-23:00於仁愛、信義等區設有14處定點垃圾車供民眾使用；初一至初三(2/17-2/19)停止收運；初四(2/20)恢復正常收運。
• 新竹市： 今年調整清運時效，2月15日小年夜雖逢週日但特別加班，依週一清運路線收運；2月16日除夕則採時段移轉，原晚間收運提早至下午，原下午收運提早至上午；初一至初四停收。
• 新竹縣： 各鄉鎮差異極大。竹北市、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉除夕當天僅有日間收運，且初一至初四全面停收；湖口鄉、北埔鄉則較為特別，小年夜與除夕均維持正常收運。詳細 13 鄉鎮班表請參考下方兩張官方圖卡。
• 苗栗縣： 全縣 18 鄉鎮市清運時間落差極大，建議居民依居住地精確對照。苗栗市停收時間最長，自初一至初五（2/17-2/21）皆不收運垃圾；頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉及獅潭鄉則於初一至初四停收；其餘多數鄉鎮（如苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉等）於初一至初三停收垃圾。苗栗市另外貼心提供「定點投丟服務」，於 2 月 18 日至 21 日設有南區、北區及西區定點供民眾使用。
• 彰化縣： 全縣鄉鎮市除夕(2/16)皆維持清運；初一至初四(2/17-2/20)全縣統一全面停收四天；初五(2/21)起全縣恢復正常清運。
【南部及東部：嘉、投、屏、宜、花、東】
• 嘉義市： 今年清運調整較多，小年夜與除夕（2/15-2/16）皆加班提供上午及下午各 1 次收運。初一至初四（2/17-2/20）連續停收四天，期間若有急需，可利用文化公園、友愛路停車場等 5 處「日間定點」及 2 處「夜間定點」站。初五（2/21）恢復加班收運，初六則依例停收。
• 嘉義縣： 除夕提早收運；初一至初三停收；初四恢復正常。
• 南投縣： 清運邏輯分為兩大群組。南投市、竹山鎮、集集鎮等 6 鄉鎮市初一至初四停收；草屯鎮、埔里鎮、水里鄉則延長停收至初五。此外，仁愛鄉與國慶鄉小年夜即開始停收，請居民特別留意。
• 雲林縣：大年初一至初四（2/17-2/20），各鄉鎮多數停收一般垃圾。各鄉鎮市清運時間有些許差異，請使用「樂圾通APP」查詢即時動態，垃圾務必分類、廚餘瀝乾，不可任意丟棄。
• 屏東縣： 全縣 33 鄉鎮市清運規劃不一。屏東市除夕（2/16）將原本下午及晚間的清運班次大幅提早，分別改至上午 10 時、中午 12 時及下午 2 時起收運。特別注意，屏東市與潮州鎮於初一至初四（2/17-2/20）皆連續停收四天，直到初五（2/21）才恢復清運；其餘多數鄉鎮則於初四（2/20）恢復收運。此外，瑪家鄉初三（2/19）比照除夕模式提供清運服務。
• 宜蘭縣： 除夕 (2/16) 全縣各鄉鎮多自上午 8 點或 9 點起提前收運，夜間全面停收；宜蘭市及礁溪鄉當日下午加收 1 次。初一至初二 (2/17-2/18) 全縣停收垃圾。特別注意，初三 (2/19) 包含宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、蘇澳鎮及員山鄉已率先恢復加班清運（多採定點或日間收運）；初四 (2/20) 礁溪鄉恢復正常，羅東鎮提供定時定點服務。全縣於 初五 (2/21) 起陸續恢復各鄉鎮之收運。
• 花蓮縣：115 年春節清運以花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉及玉里鎮為首，統一於初一至初三（2/17-2/19）停收垃圾。然而部分鄉鎮停收時間較長，如瑞穗、豐濱及富里鄉自初一一路停收至初四（2/17-2/20）；秀林與卓溪鄉更於初五（2/21）持續停收。巨大垃圾清運則多安排在 1 月底至 2 月初，各鄉鎮預約截止日不一，建議民眾儘早洽詢各公所清潔隊以免錯過。
• 台東縣： 台東縣環保局公告，各鄉鎮差異甚大。台東市除夕正常清運，初一、初二停收，初三及初四則開放「定點清運」；卑南、鹿野、蘭嶼等鄉鎮則多於初四或初五恢復。詳細各鄉鎮時程請參考下方官方圖卡。
📍2026過年垃圾清運 Q&A
Q：錯過了 2/13 預約截止日，現在才清出舊沙發、床墊怎麼辦？
A：全台多數縣市大型家具預約已截止。若您現在才清出大型廢棄物，千萬別違規丟路邊！建議採取 B 計畫：
• 切勿丟路邊： 嚴禁隨意棄置於電線桿或舊衣回收箱旁，違者最高罰 6,000 元。
• 暫存室內： 請先將大型廢棄物移至家中不占位的角落或陽台暫存。
• 年後預約： 待 初五（2/21） 清潔隊開工後，即可致電轄區清潔隊預約免費清運。
Q：過年期間家裡垃圾發臭怎麼辦？
A：建議將廚餘先行瀝乾水份，或打包後密封冷藏以減少異味。若真的無法堆置，可查詢當地環保局設置的「定時定點收運站」，但務必在規定時間內前往丟棄。
Q：瓦斯罐、乾電池可以丟入垃圾車嗎？
A：絕對不可以！高壓瓶罐（如噴霧罐、瓦斯瓶）與行動電源若混入垃圾車，在擠壓過程中極易引發氣爆火災。請務必將這類物品獨立分類，交給資源回收車處理。
資料來源：環境部環境管理署、上述各縣市政府環保局
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍急報！明天小年夜（2/15）逢週日「六都破例加班收」
• 台北市、新北市： 維持正常清運（僅停收大型廢棄物）。
• 桃園市： 全市（除復興區）不休息，依原夜間時段加班收運。
• 台中市： 全市特別增加沿街收運服務。
• 台南市、高雄市： 採各區彈性調整，多數行政區皆有加班收運。
• 新竹市： 同樣打破週日停收慣例，特別依「週一」路線加班收運。
📍2026 春節垃圾車「除夕至初五」清運重點
掌握以下三大時間點，避免提著垃圾袋在街頭空等：
• 除夕（2/16）提早收班： 全台多數縣市除夕當天會 取消晚間清運，改為中午起提前加班收運，建議民眾 下午 2 點至傍晚 6 點前 完成清運，晚上清潔隊員也要回家圍爐。
• 初一至初三（2/17-2/19）全面停收： 全台清潔隊進入春節假期停收三天，僅部分縣市（如雙北、台中、台東）設有「定時定點收運站」，其餘地區請勿將垃圾堆置路邊。
• 初四、初五（2/20-2/21）恢復收運： 各縣市自初四起陸續恢復正常班次，但部分「地雷區」需等到初五或初六才恢復。
📍六都重點縣市垃圾清運詳細表
針對人口最密集的都會區，清運規則相對穩定，但仍需注意「除夕提前」與「初四恢復」的時間差。
• 台北市： 小年夜加班收運；除夕當天維持加班收運；初一至初三停收（提供30處限時定點站）；初四恢復正常。
• 新北市： 小年夜加班收運；除夕加班收運至傍晚18:00；初一至初三停收（設有70處定點站）；初四恢復正常。
• 桃園市： 小年夜加班收運；除夕上午加班收運（夜間停收）；初一至初四皆停收；初五上午恢復加班。
• 台中市： 小年夜 (2/15) 雖逢週日但增加沿街收運；除夕 (2/16) 採日間收運；初一 (2/17)、初三 (2/19) 提供定時定點收運（資源回收暫停）；初二 (2/18) 與初六 (2/22) 逢週日例假停收；初四 (2/20) 起恢復正常清運。
• 台南市： 小年夜正常收運；除夕提早4小時、中午起加班清運至傍晚；初一至初三停收；初四起恢復正常。
• 高雄市： 小年夜正常收運，夜間加強清運；除夕日間加班收運；初一至初三停收；初四全天加班清運。
📍全台各縣市：每日清運時間詳情
非六都縣市由各鄉鎮公所負責，資訊較為零散。以下整理重點地區的詳細春節垃圾清運時程：
【北部及中部：基、竹、苗、彰】
• 基隆市： 除夕(2/16)正常收運至下午6點止；當晚19:00-23:00於仁愛、信義等區設有14處定點垃圾車供民眾使用；初一至初三(2/17-2/19)停止收運；初四(2/20)恢復正常收運。
• 新竹市： 今年調整清運時效，2月15日小年夜雖逢週日但特別加班，依週一清運路線收運；2月16日除夕則採時段移轉，原晚間收運提早至下午，原下午收運提早至上午；初一至初四停收。
• 新竹縣： 各鄉鎮差異極大。竹北市、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉除夕當天僅有日間收運，且初一至初四全面停收；湖口鄉、北埔鄉則較為特別，小年夜與除夕均維持正常收運。詳細 13 鄉鎮班表請參考下方兩張官方圖卡。
• 苗栗縣： 全縣 18 鄉鎮市清運時間落差極大，建議居民依居住地精確對照。苗栗市停收時間最長，自初一至初五（2/17-2/21）皆不收運垃圾；頭份市、竹南鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、三義鄉及獅潭鄉則於初一至初四停收；其餘多數鄉鎮（如苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉等）於初一至初三停收垃圾。苗栗市另外貼心提供「定點投丟服務」，於 2 月 18 日至 21 日設有南區、北區及西區定點供民眾使用。
• 彰化縣： 全縣鄉鎮市除夕(2/16)皆維持清運；初一至初四(2/17-2/20)全縣統一全面停收四天；初五(2/21)起全縣恢復正常清運。
【南部及東部：嘉、投、屏、宜、花、東】
• 嘉義市： 今年清運調整較多，小年夜與除夕（2/15-2/16）皆加班提供上午及下午各 1 次收運。初一至初四（2/17-2/20）連續停收四天，期間若有急需，可利用文化公園、友愛路停車場等 5 處「日間定點」及 2 處「夜間定點」站。初五（2/21）恢復加班收運，初六則依例停收。
• 嘉義縣： 除夕提早收運；初一至初三停收；初四恢復正常。
• 南投縣： 清運邏輯分為兩大群組。南投市、竹山鎮、集集鎮等 6 鄉鎮市初一至初四停收；草屯鎮、埔里鎮、水里鄉則延長停收至初五。此外，仁愛鄉與國慶鄉小年夜即開始停收，請居民特別留意。
• 雲林縣：大年初一至初四（2/17-2/20），各鄉鎮多數停收一般垃圾。各鄉鎮市清運時間有些許差異，請使用「樂圾通APP」查詢即時動態，垃圾務必分類、廚餘瀝乾，不可任意丟棄。
• 屏東縣： 全縣 33 鄉鎮市清運規劃不一。屏東市除夕（2/16）將原本下午及晚間的清運班次大幅提早，分別改至上午 10 時、中午 12 時及下午 2 時起收運。特別注意，屏東市與潮州鎮於初一至初四（2/17-2/20）皆連續停收四天，直到初五（2/21）才恢復清運；其餘多數鄉鎮則於初四（2/20）恢復收運。此外，瑪家鄉初三（2/19）比照除夕模式提供清運服務。
• 宜蘭縣： 除夕 (2/16) 全縣各鄉鎮多自上午 8 點或 9 點起提前收運，夜間全面停收；宜蘭市及礁溪鄉當日下午加收 1 次。初一至初二 (2/17-2/18) 全縣停收垃圾。特別注意，初三 (2/19) 包含宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、蘇澳鎮及員山鄉已率先恢復加班清運（多採定點或日間收運）；初四 (2/20) 礁溪鄉恢復正常，羅東鎮提供定時定點服務。全縣於 初五 (2/21) 起陸續恢復各鄉鎮之收運。
• 花蓮縣：115 年春節清運以花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉及玉里鎮為首，統一於初一至初三（2/17-2/19）停收垃圾。然而部分鄉鎮停收時間較長，如瑞穗、豐濱及富里鄉自初一一路停收至初四（2/17-2/20）；秀林與卓溪鄉更於初五（2/21）持續停收。巨大垃圾清運則多安排在 1 月底至 2 月初，各鄉鎮預約截止日不一，建議民眾儘早洽詢各公所清潔隊以免錯過。
• 台東縣： 台東縣環保局公告，各鄉鎮差異甚大。台東市除夕正常清運，初一、初二停收，初三及初四則開放「定點清運」；卑南、鹿野、蘭嶼等鄉鎮則多於初四或初五恢復。詳細各鄉鎮時程請參考下方官方圖卡。
📍2026過年垃圾清運 Q&A
Q：錯過了 2/13 預約截止日，現在才清出舊沙發、床墊怎麼辦？
A：全台多數縣市大型家具預約已截止。若您現在才清出大型廢棄物，千萬別違規丟路邊！建議採取 B 計畫：
• 切勿丟路邊： 嚴禁隨意棄置於電線桿或舊衣回收箱旁，違者最高罰 6,000 元。
• 暫存室內： 請先將大型廢棄物移至家中不占位的角落或陽台暫存。
• 年後預約： 待 初五（2/21） 清潔隊開工後，即可致電轄區清潔隊預約免費清運。
Q：過年期間家裡垃圾發臭怎麼辦？
A：建議將廚餘先行瀝乾水份，或打包後密封冷藏以減少異味。若真的無法堆置，可查詢當地環保局設置的「定時定點收運站」，但務必在規定時間內前往丟棄。
Q：瓦斯罐、乾電池可以丟入垃圾車嗎？
A：絕對不可以！高壓瓶罐（如噴霧罐、瓦斯瓶）與行動電源若混入垃圾車，在擠壓過程中極易引發氣爆火災。請務必將這類物品獨立分類，交給資源回收車處理。
資料來源：環境部環境管理署、上述各縣市政府環保局
更多「2026過年」相關新聞。