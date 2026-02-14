我是廣告 請繼續往下閱讀

美元

日圓

瑞士法郎

2025年，全球市場因地緣政治持續緊張，加上美國川普（Donald Trump）政府的對等關稅風波而動盪，導致投資人尋求分散分險，並透過黃金等避險資產來鞏固自身投資組合，美元、日圓和瑞士法郎，一般也會被視為穩定資產，是投資人會在市場波動或不確定升溫時期的選擇，不過有外媒指出，情況可能正在改變，至少前述3種貨幣裡，有2個就面臨挑戰。根據財經外媒《CNBC》報導，過去投資人普遍會期望這3種貨幣，能在地緣政治或經濟動盪時期依舊保值，但事實是，過去一年，它們本身也經歷了波動，美元和日圓在2025年、2026年伊始，均曾大幅下跌。分析認為，美國總統川普於2025年4月開始對全球幾乎所有國家徵收對等關稅，重新制定了世界貿易規則，結果引發一場「拋售美國」的貿易，所謂的拋售包括美元在內的美國資產。瑞士寶盛集團（Julius Baer）在去年年底的一份報告中指出，川普反覆無常的貿易政策，只是美元困境的原因之一，真正使美國走上「不可持續」之債務軌跡的，是川普推動的《大而美法案》。此外，川普對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的不斷施壓，也被視為對聯準會獨立性的干擾，並削弱了投資人對美元的信心。資產管理公司「史密德資本管理」（Smead Capital Management）執行長柯爾（Cole Smead）1月底受訪時就曾表示，他認為美元未來將進一步走弱：「從長遠來看，我們正處於美元的熊市之中。」德意志銀行（Deutsche Bank）外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）本週三也透過報告提到，美元的避險地位是神話，質疑美元「在避險情緒高漲時走強」的說法。高市早苗去年10月就任日本首相以來，日圓匯率開始急劇走弱，她推行的擴張性財政政策，引發日圓拋售潮，推高了日本公債的長期殖利率。今年稍早，日圓一度還逼近兌美元160的關口。然而，隨著自民黨在8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利，加上市場揣測聯準會對日圓進行「匯率檢查」，被視為可能干預的訊號，日圓再次走強。雖然美國財政部長貝森特（Scott Bessent）否認曾出手干預，但日圓過去這段時間確實經歷了劇烈波動，有關日圓走勢被干預的傳言依舊甚囂塵上。花旗分析師認為，日圓兌美元160關卡被視為關鍵防線，不太可能大幅貶破該水準。與美元、日圓不同，瑞士國土面積雖不大，但因為它的政治穩定、低債務、多元化經濟，使該國一直是投資人避險的首選之一，與美元、日圓相比，瑞士法郎的保值表現也更為出色，走勢亦相對平穩。不過，專家也提醒，瑞士法郎並非無敵，對於一個通膨率異常低且依賴出口的國家來說，貨幣走強仍可能構成挑戰。與其他已開發經濟體不同，瑞士正面臨物價成長乏力的困境，瑞士法郎走強可能會為該國以出口為導向的經濟，帶來進一步的通膨放緩（disinflation）壓力。原文連結：