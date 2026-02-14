春節連假第一天好天氣！氣象粉專天氣風險公司提醒，今起至除夕（14日至16日）前各地天氣穩定，白天局部高溫可達30度，不過夜晚輻射冷卻效應，低溫下探14度，日夜溫差超過10度，下一波明顯天氣變化在除夕，受到東北季風增強影響，北部東北部轉陰雨天氣，且大幅降溫至21度。
情人節高溫飆30度！日夜溫差超過10度
天氣風險分析師廖于霆預報指出，今（14）日農曆年假第一天，受到高壓迴流東南風影響，各地天氣大致穩定，無明顯降雨。週六白天各地高溫都可以來到27-28度，南部局部地區可能在30度左右，感覺舒適南部稍悶熱。但到了晚上受輻射冷卻效應影響，各地低溫在14-16度，日夜溫差達10度以上，請注意保暖。
周日持續受到東南風影響，台灣各地天氣持續穩定，僅東南部可能有短暫陣雨，其他地區都是晴到多雲，白天高溫27-30度，感受比週六更暖熱，但夜間仍有14-16度低溫，西半部及外島要注意濃霧。
除夕冷空氣影響降溫！北部、東北部陰雨綿綿
到了週一除夕，中午起受東北季風增強影響，北部東北部轉陰雨天氣，新竹以南較不受影響，持續為多雲時晴天氣。北部東北部高溫大幅降到21-22度，低溫則在17-18度，日夜溫差縮小。中南部及東南部白天高溫仍有25-30度。
週六週日這兩天全台天氣不錯，建議可以把握時間大掃除，洗衣曬被，在好天氣的加持下，效率可以大幅提升。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
