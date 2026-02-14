我是廣告 請繼續往下閱讀

▲春節連續假期國道交通疏導措施。（圖╱高公局提供）

今日上午重點壅塞路段為國 1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統- 燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今（14）日是農曆春節假期首日，許多民眾已陸續紛紛返鄉與家人團聚，高公局預估，今日國道交通量為105百萬車公里，而今日清晨0時至5時平均交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之1.9倍，高公局也指出，節省時間。高公局指出，昨日全日交通量為107.2百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）之1.15倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.15倍，昨日下午17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、三義至后里（事故），國3南向汐止系統至木柵（事故）、苑裡至中港系統，車流於19時紓解，其餘國道路況大致正常。至於今日0時至5時平均交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之1.9倍；預估今日交通量為105百萬車公里。目前全國道路況均大致正常，截至上午7時，交通量為13.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。