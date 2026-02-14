中日關係緊張，衝擊中國大陸旅客赴日旅遊意願。外媒指出，今年2月首周中國赴日本旅客人數較去年同期幾乎腰斬。而迎來9天農曆過年假期，大量中國旅客預計出國度假，南韓、俄羅斯、澳洲及泰國成為今年大熱門，其中赴韓陸客將突破25萬大關，消費金額將衝破3.3億美元（約新台幣103億元）。
今（14）日開啟長達9天的馬年超長春節過年假期，根據路透報導，中國旅客的出境首選地已出現結構性位移，原本日本是陸客的首選，今年卻因政治僵局與北京發布的安全提醒，陸客旅日意願急遽下滑。
據旅遊數據商 Flight Master 統計，光是2月2日當週，中日航班數量就比去年同期下降 49.2%，甚至有58條航線因政府示警或需求不足而被迫取消。
而在市場調查機構《華凱營銷》（China Trading Desk）的數據顯示，此九天的連假將吸引約23萬至25萬中國遊客前往韓國旅遊，相較於去年增長52%，不過還需注意的是，今年的連假比去年多一天。
報導分析，這一轉變反映出北京與東京之間日益緊張的外交關係，同時中韓關係有所改善下，首爾也積極放寬對中國旅遊團的簽證限制。尤其在韓元持續貶值下，中國人民幣兌換韓元的匯率有利。而中國旅客的熱門旅遊地點包含首都首爾、韓國第二大城釜山與知名度假勝地濟州島。
全球航空數據公司睿思譽（Cirium）表示，在春節期間韓國與中國往返的航班數相較於去年將成長25％，並有超過1330架次；而中國與日本往返的航班則下跌48%，僅略高於800架次。
資料來源：《彭博社》
我是廣告 請繼續往下閱讀
據旅遊數據商 Flight Master 統計，光是2月2日當週，中日航班數量就比去年同期下降 49.2%，甚至有58條航線因政府示警或需求不足而被迫取消。
報導分析，這一轉變反映出北京與東京之間日益緊張的外交關係，同時中韓關係有所改善下，首爾也積極放寬對中國旅遊團的簽證限制。尤其在韓元持續貶值下，中國人民幣兌換韓元的匯率有利。而中國旅客的熱門旅遊地點包含首都首爾、韓國第二大城釜山與知名度假勝地濟州島。
全球航空數據公司睿思譽（Cirium）表示，在春節期間韓國與中國往返的航班數相較於去年將成長25％，並有超過1330架次；而中國與日本往返的航班則下跌48%，僅略高於800架次。
資料來源：《彭博社》