汎德表態支持 4大美製車款入列

▲美製旗艦休旅代表！擁有水晶頭燈與大器座艙的 BMW X7，不僅獲選為郭富城演唱會禮賓車，更確認將配合 0 關稅政策調降售價。（圖／BMW Taiwan總代理 汎德臉書）

鎖定熱銷主力 X5 價格受矚目

▲BMW 在台長期熱銷的主力戰將 X5，也是此次點名的美製車款之一。在 0 關稅政策加持下，未來的價格競爭力將不容小覷。（圖／BMW Taiwan總代理 汎德臉書）

降幅多少？汎德：待政府公告實施

豪華車市降價大戰正式開打！隨著台美貿易協定拍板，「」政策紅利持續發酵。繼台灣賓士率先宣布跟進後，BMW 總代理汎德也鬆口表態，確認將配合政府政策調整售價。包括熱銷主力等 4 大美製車款，未來都將隨著關稅歸零調降價格，讓BMW降價成為定局，消費者有望以更親民的門檻入手德國工藝。根據《經濟日報》報導，針對台美雙方確認「美規小客車」進口關稅將從 17.5% 降至 0%，BMW 總代理汎德13日發布聲明表達肯定，並承諾「全力配合」關稅調降政策。汎德明確指出，只要台美貿易協定汽車相關法規生效，品牌旗下由生產的車型將直接受惠。汎德直接點名，未來將針對這些「美國生產」的車型進行相對應的市場價格調整，確保將省下來的關稅成本回饋給消費者，釋出最大的汎德優惠誠意。在這波降價名單中，最受市場關注的莫過於中大型豪華休旅 X5。作為 BMW 在台灣的銷售中堅，，若能反映 17.5% 的關稅降幅，金額將相當可觀。此外，對於考慮直上旗艦七人座 X7 的家庭買家來說，這波政策更是一大利多。至於消費者最關心的「何時降價」與「降多少」？汎德表示，目前仍需。一旦主管機關正式公告實際施行的辦法與時程，品牌將會迅速擬定新的建議售價，並適時對外公告。隨著雙 B 龍頭相繼表態，這場「美國車零關稅」的豪華車價格戰，勢必將讓還在觀望的買家享受到實質紅利。