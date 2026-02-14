今（14）日天氣好，各地都能見到陽光露臉，正好是大掃除的好機會，有民眾在Threads發文表示，自己在打掃抽油煙機時，用了去油噴霧，放了1個小時油垢還刷不掉，直到她改用「過碳酸鈉」，超難清潔的油網，只要泡在過碳酸鈉加熱水20分鐘「直接發光」，還不用刷洗，而且一包過碳酸鈉還很便宜。許多內行人還分享過碳酸鈉的其他妙用，像是用來泡床單、抹布、不鏽鋼鍋上的焦垢、浴室磁磚縫等。
油網浸泡過碳酸鈉水 免刷超乾淨
不少人趁除夕前兩天趕著大掃除，根據中央氣象署指出，今（14）日到16日（除夕）前都是好天氣，正是大掃除的好時機，原PO在Threads發文讚嘆，「過碳酸鈉是什麼神啊」，她之前在抽油煙機油網噴上去油噴霧，放了1個小時，還不掉油垢，改用過碳酸鈉加熱水，浸泡20分鐘直接發光，「甚至不用刷」，而且一包還很便宜，讓原PO打算用一輩子。
PO文一出，吸引許多人留言認同過碳酸鈉的清潔能力，「我最愛過碳酸納了，清潔抽油煙機真的棒呆」、「已經用它取代魔術靈好幾年了，主要是沒氣味也不怕噴到眼睛」、「我也是用這款耶，大推，之前超多脆友推的，便宜又好用」、「是真好用，我幾乎不買清潔劑了」、「真的…泡一下油全部浮出來」。還有其他人建議，可用洗碗機清洗濾網、油杯，更方便。
過碳酸鈉還有6用途：床單、茶垢、粉紅水垢都能去除
過碳酸鈉除了能用來清潔抽油煙機濾網的油垢，內行還分享更多用途，讓打掃變得更容易。
1、洗床單、白色衣服：先用過碳酸鈉加熱水，再把床單、衣服等放進去裡面浸泡，可以去除床單髒污、衣服黃斑等，有網友大讚「泡出一桶奶茶」。
2、洗抹布：廚房用的抹布總是油膩膩、洗不乾淨，只要把抹布放進過碳酸鈉水中泡過再洗，就能去除油污，抹布還能變白，記者實測將抹布浸泡過碳酸鈉水，整條抹布變得白一些，也沒有異味。
3、去除茶杯茶垢：有網友分享，自己拿來泡杯蓋，原本透明蓋子卡茶垢的顏色，隔天起床看都變乾淨。
4、去除不鏽鋼鍋焦垢：只要在焦垢的地方撒上過碳酸鈉粉，再倒熱水，等20分鐘，直到燒焦的有機層被氧化分解，就能輕鬆刷掉。
5、除浴室粉紅水垢：粉紅色的水垢其實是「黏質沙雷氏菌」和細菌、生物膜的聚集物，可把過碳酸鈉粉灑在上面，再倒熱水破壞細菌膜，之後用牙刷等刷乾淨就可以了。
6、防蟑螂：無毒教母譚敦慈也多次推薦，用熱水溶解過碳酸鈉後，倒進水管之中，可以去除油污防止堵塞，減少食物來源，就能防止蟑螂入侵。
使用過碳酸鈉要小心 加蓋恐噴出
還有網友提醒，過碳酸鈉可能會讓鋁製用品變黑、失去光澤，在意的民眾要避免使用；在使用過碳酸鈉加水時，千萬不要加蓋，因為過碳酸鈉加入水中後，會釋放出氣泡，如果加蓋很容易因壓力過大爆開，如果要自己調製過碳酸鈉水噴瓶，要等到粉末溶解後再關起來，以免過碳酸鈉水噴出來。
如果皮膚比較敏感的民眾，建議可以戴上手套再清潔。也有其他人提醒，過碳酸鈉最佳使用水溫是30到50度溫熱水，這個溫度可以完全溶解粉末，釋放活性氧達到去污、漂白、殺菌的效果，溫度過低會導致溶解不全，過熱可能會讓氧氣瞬間分解，導致清潔效果變差。
資料來源：Threads、中央氣象署
