我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周秀娜被提告後，深夜發聲明喊冤。（圖／周秀娜IG@chrissienana）

40歲香港演員周秀娜因好身材而有「香港波神」的稱號，不料她昨（13）日卻被香港知名企業家、恆基兆業「千億媳婦」徐子淇的丈夫李家誠，大動作提告，否認包養周秀娜、誕下私生子等傳聞，並控訴周秀娜涉嫌誹謗及騷擾，嚴正聲明自己「絕不認識周秀娜小姐」，兩人之間絕無任何關係，不滿多年來媒體與網路影射兩人有曖昧關係，決定訴諸法律途徑。李家誠10年來頻頻被爆出包養周秀娜，甚至兩人已生下私生子的謠言，讓李家誠忍無可忍，於昨日宣布提告，不只質疑是周秀娜本人散布謠言，控告她涉嫌誹謗及騷擾，並同時將Google LLC及多個YouTube頻道列為被告，要求法庭頒布禁制令以遏止謠言散播。李家誠在訴狀中採取強硬態度維護名譽，並強調自己不認識周秀娜。對此，周秀娜也在深夜發表聲明回應，表示對李家誠的提告感到非常詫異且「深感委屈」，目前已委託律師研擬對策。她強烈反駁對方指控她藉此炒作新聞或增加曝光的說法，強調自己從未暗示、引導任何人相信她與李家誠有任何形式的關係。周秀娜更進一步指出，她早在去年6月的媒體訪問中就已公開澄清「根本不認識對方」，對於在已經明確否認的情況下仍遭提告感到無奈，並重申對網路霸凌與假消息的反感。事實上，兩人的緋聞最早是於2016年開始，當時媒體以「搭上已婚超級富二代」等標題報導周秀娜，導致外界長期誤解兩人關係，李家誠方律師指出當年即曾發函給周秀娜，但似乎未達成共識。現年54歲的李家誠與徐子淇結婚20年、育有兩子兩女，時常一起出席慈善活動，感情非常甜蜜，被視為社交圈模範夫妻。而昔日被封為「香港波神」的周秀娜近年成功轉型為實力派演員，曾兩度入圍香港電影金像獎最佳女主角，如今卻因陳年烏龍緋聞捲入豪門訴訟，引發各界高度關注。