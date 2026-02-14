我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天三本柱新球季前合體，廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢。 （圖／樂天桃猿提供）

廉世彬、河智媛領軍！樂天女孩見面會3／21

▲廉世彬（如圖）興奮表示：「期待大家可以一起開開心心，打造一個很棒、很開心的賽季！」（圖／樂天桃猿提供）

廉世彬、河智媛、禹洙漢領軍樂天女孩！隨著中職新球季即將開打，樂天桃猿球團宣布將舉辦《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》，在球季開始前，搶先開放球迷購票進場觀禮，全場對號入座、限量200席，售票一張2380元，統一透過ibon網路售票系統販售，本月26日中午12時開放金猿會員優先購票，隔日中午12時再開賣！廉世彬興奮表示：「期待大家可以一起開開心心，打造一個很棒、很開心的賽季！」《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》當日上午，率先舉行新一季樂天女孩記者會，象徵全新賽季正式啟動。備受矚目的「新一季應援陣容」首度曝光，將帶來全新舞台演出與多元互動橋段，從視覺設計到表演內容全面升級，搶先為新球季暖身，購買見面會的球迷可以提早進場觀禮。《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》將於3月21日上午11點至下午1點30分，在晶宴日光香頌圓形劇場登場，全場採對號入座，限量開放200席，票價為2380元，每人限購一張。球團特別準備「限定參加禮包」，讓到場球迷收藏新球季的第一份專屬紀念，為整年度的應援旅程揭開序章。售票採兩階段進行，本月26日中午12時開放金猿會員優先購票100 席，27日中午12時全面開賣剩餘席次，統一透過ibon網路售票系統販售（7-11 超商機台未販售）。金猿會員優先購票序號將自今日起陸續以簡訊發送。隨著倒數計時啟動，樂天女孩已經準備好，邀請所有球迷一同喊聲應援！隊長曲曲分享道，「很榮幸在這個全新賽季，能以隊長的身分，繼續與大家一起迎接每一場比賽、每一份熱情。謝謝一路以來支持我們的球迷朋友，因為有你們的鼓勵，讓每一次站上場邊都特別有力量」，曲曲說，啦啦隊不只是場邊的應援角色，更是連結球隊與球迷的重要力量，「我們球場見！」