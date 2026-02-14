當今社會價值觀面臨大洗牌！近日一名自稱年薪 250 萬元的竹科工程師在社群平台發文，表示身邊有朋友月薪僅 3 萬元，卻能一年出國 3 次、餐餐吃好料，讓他深感不解，直言這就是標準的「精緻窮」。文章一出，隨即引發兩派網友激辯，更讓「精緻窮」這一當代現象再度成為話題焦點。
年薪250萬的困惑：存款才是底氣？
該名竹科男在Dcard指出，自己每日在高壓環境下工作，雖然年薪高達 250 萬元，但生活極其簡樸，大部分收入都投入股市與房地產，為了未來的財務自由做準備。然而，他觀察到身邊月領 3 萬的友人，不僅頻繁飛往日本、韓國旅遊，還經常在社群上曬出精緻大餐。
這讓他忍不住感嘆：「月薪 3 萬怎麼敢這樣消費？這不是精緻窮，什麼才是？」他認為，這類族群缺乏危機意識，完全不考慮老後生活，甚至用「可悲」來形容這種消費觀。
起底「精緻窮」真相：是享樂還是絕望？
「精緻窮（Exquisite Poverty）」一詞近年在亞洲社群瘋傳，主要形容年輕族群即便收入不高，也要追求高品質的生活品質與物質享受。這並非單純的愛慕虛榮，其背後隱含深層的社會結構問題：
• 絕望式享樂： 在房價高漲、努力一輩子也買不起房的年代，許多年輕人選擇放棄遠大目標，轉而追求「買得起」的當下快樂。
• 社群焦慮（FOMO）： 看到同儕在 Instagram 曬美照，容易產生「我也要過這種生活」的焦慮。
• 儀式感需求： 藉由精緻的消費來抵銷日常工作的枯燥與無力感，將「出國」視為情緒的救贖。
網民戰翻！是「活在當下」還是「沒救了」？
新聞底下網友反應兩極，支持工程師的人認為：「現在爽完，老了就知道誰可悲」、「這真的叫沒危機意識」。但也有一票網友反嗆：「年薪 250 萬也買不起台北房，為什麼不現在出國爽？」、「人生只有一次，不要等老了走不動才去旅遊」、「這叫活在當下，工程師的人生只剩數字才可悲」。
無論觀點如何，這則新聞無疑反映了當代台灣社會在「累積財富」與「享受生活」之間的巨大裂痕，也讓「精緻窮」成為這個世代撕不掉的標籤。
