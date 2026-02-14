我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲帶民眾黨小雞發春聯。北市松山信義區議員參選人許甫告假，所以只有人型立牌出席，柯文哲到場還象徵性先簽了許甫的假單。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.14）

民眾黨創黨主席柯文哲今（14）日到北市圓山捷運站外發送春聯，柯文哲的太太陳佩琪也陪同發春聯，與支持者合影。對於為何帶陳佩琪出門，柯文哲坦言，帶她出門以免她在家裡一直寫臉書。柯文哲、民眾黨秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱、陳佩琪今日上午一同到圓山捷運站外發送春聯，並與支持者合影。北市松山信義區議員參選人許甫則是告假，情人節帶太太陳智菡出去玩，所以只有人型立牌出席，柯文哲到場還象徵性先簽了許甫的假單。媒體聯訪時被問到今天為何帶陳佩琪出門，柯文哲說，今天是西洋的情人節，所以把陳佩琪帶出來，「我把她帶出來，以免她在家裡一直寫臉書，」等一下反正帶去哪裡不重要，重點是不要讓她坐在電腦桌前面。媒體問陪小雞造勢，可是會不會覺得有點可惜？因為好像沒有全員到齊，柯文哲說，大家趕快肉搜，他知道許甫一定是應該帶著陳智菡在哪個地方。