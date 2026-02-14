國民黨下屆台中市長提名，楊瓊瓔與江啟臣相持不下，中央黨部秘書長李乾龍昨天南下親自協調，組發會事後表示，提名程序已正式進入民調作業階段。《鏡週刊》昨晚報導，指楊瓊瓔陣營在協調中嗆要初選，逼江啟臣妥協。楊瓊瓔今怒發3聲明駁斥，除了表示不排除提告，並指江啟臣團隊才是不斷反覆、很有意見的一方。盧秀燕則強調，楊與江都是有實力的政治人物，相信一定會保持君子之爭，不會網內互打。
江啟臣與楊瓊瓔昨天不約而同沒有公開行程，地方人士已嗅出不對勁，果然李乾龍與國民黨組發會成員南下台中市黨部協調，但江與楊都只派代表出席。事後組發會對外表示，上午11時的協調已確認3家民調機構，並完成民調問卷題目內容討論，提名程序正式進入民調作業階段。市黨部主委蘇柏興電話受訪時也稱，會中達成3不共識，即「不公布民調時間、民調公司、最終民調數字」。
昨晚《鏡週刊》報導，指昨天協調內容暗藏角力，楊陣營堅持公開宣傳民調期程，若江陣營不從就走初選，且楊本人在協調前一晚，於藍營地方群組散播民調題目，基層擔憂綠營灌票，而江為免拉長戰線撕裂基層，選擇隱忍退讓。
楊瓊瓔今（14）日上午怒發措辭嚴厲的聲明，聲明內容如下：
針對部分媒體報導內容嚴重失實，刻意扭曲黨內協調過程，本人必須嚴正澄清，並保留一切法律追訴權。
第一，與會人員記載明顯錯誤，顯示報導未盡基本查證責任。
相關報導指稱「李哲華主委與會」，此為不折不扣的事實錯誤。李哲華本人昨日根本未出席協調會，媒體卻將未到場人士寫成與會者。連最基本的與會名單都出現錯誤，不禁令人質疑，該篇報導的查證標準與可信度究竟還剩下多少？
第二，所謂「協調不成就直接初選」，完全不是我方主張。
事實是，協調過程中，江啟臣陣營幕僚堅持推翻既有共識，要求重新擇期、重談民調機構及時間，導致協調內容一再回到原點，進程無法向前。
正因為江方反覆要求回歸重談，中央提名協調小組與會人員才在現場表示，若持續如此拖延，將嚴重影響整體時程，甚至不排除回歸直接初選處理，以避免進度無限延宕。在此情況下，我方僅表達「尊重黨中央的決定」，從未主動提出，也未強迫要求「直接初選」。
然而，相關報導卻刻意顛倒因果，將責任全數推諉於我方，甚至指稱我方幕僚「嗆聲」，將我描繪成刁難、固執、不肯協調的一方。這樣的描述，不只是偏頗，而是對事實的嚴重扭曲。
第三，這根本不是所謂「內幕揭露」，而是錯誤事實的堆疊與抹黑。媒體可以有立場、有評論，但不能捏造事實、顛倒黑白。將我一貫尊重制度、配合協調的態度，刻意包裝成「強硬逼迫」、「拒絕協調」，並對我方幕僚進行人格化攻擊，已對本人之名譽與政治人格造成實質傷害。
本人在此正式要求相關媒體：
一、立即更正或下架錯誤百出的不實報導。
二、還原完整、真實的協調過程。
若未獲合理更正與公開說明，本人將不排除依法提告，以正視聽。
我一再強調，台中不能再被內耗，國民黨更不應在不實報導中被撕裂。
但團結，從來不該建立在扭曲事實、抹黑他人的基礎之上。
——楊瓊瓔
台中市長盧秀燕上午到南屯慰問清潔隊人員的辛苦，她受訪時表示，下屆台中市長提名作業「昨天的確協調成功」，雙方已同意3月份舉行全民調，現在開始就是初選最後的衝刺階段。盧秀燕稱讚楊瓊瓔與江啟臣，都是非常優質、成熟同時有實力的政治人物，相信兩人在初選過程中，一定會保持良好的君子之爭，不會網內互打，一起奠定未來勝選團結的基礎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚《鏡週刊》報導，指昨天協調內容暗藏角力，楊陣營堅持公開宣傳民調期程，若江陣營不從就走初選，且楊本人在協調前一晚，於藍營地方群組散播民調題目，基層擔憂綠營灌票，而江為免拉長戰線撕裂基層，選擇隱忍退讓。
楊瓊瓔今（14）日上午怒發措辭嚴厲的聲明，聲明內容如下：
針對部分媒體報導內容嚴重失實，刻意扭曲黨內協調過程，本人必須嚴正澄清，並保留一切法律追訴權。
第一，與會人員記載明顯錯誤，顯示報導未盡基本查證責任。
相關報導指稱「李哲華主委與會」，此為不折不扣的事實錯誤。李哲華本人昨日根本未出席協調會，媒體卻將未到場人士寫成與會者。連最基本的與會名單都出現錯誤，不禁令人質疑，該篇報導的查證標準與可信度究竟還剩下多少？
第二，所謂「協調不成就直接初選」，完全不是我方主張。
事實是，協調過程中，江啟臣陣營幕僚堅持推翻既有共識，要求重新擇期、重談民調機構及時間，導致協調內容一再回到原點，進程無法向前。
正因為江方反覆要求回歸重談，中央提名協調小組與會人員才在現場表示，若持續如此拖延，將嚴重影響整體時程，甚至不排除回歸直接初選處理，以避免進度無限延宕。在此情況下，我方僅表達「尊重黨中央的決定」，從未主動提出，也未強迫要求「直接初選」。
然而，相關報導卻刻意顛倒因果，將責任全數推諉於我方，甚至指稱我方幕僚「嗆聲」，將我描繪成刁難、固執、不肯協調的一方。這樣的描述，不只是偏頗，而是對事實的嚴重扭曲。
第三，這根本不是所謂「內幕揭露」，而是錯誤事實的堆疊與抹黑。媒體可以有立場、有評論，但不能捏造事實、顛倒黑白。將我一貫尊重制度、配合協調的態度，刻意包裝成「強硬逼迫」、「拒絕協調」，並對我方幕僚進行人格化攻擊，已對本人之名譽與政治人格造成實質傷害。
本人在此正式要求相關媒體：
一、立即更正或下架錯誤百出的不實報導。
二、還原完整、真實的協調過程。
若未獲合理更正與公開說明，本人將不排除依法提告，以正視聽。
我一再強調，台中不能再被內耗，國民黨更不應在不實報導中被撕裂。
但團結，從來不該建立在扭曲事實、抹黑他人的基礎之上。
——楊瓊瓔
台中市長盧秀燕上午到南屯慰問清潔隊人員的辛苦，她受訪時表示，下屆台中市長提名作業「昨天的確協調成功」，雙方已同意3月份舉行全民調，現在開始就是初選最後的衝刺階段。盧秀燕稱讚楊瓊瓔與江啟臣，都是非常優質、成熟同時有實力的政治人物，相信兩人在初選過程中，一定會保持良好的君子之爭，不會網內互打，一起奠定未來勝選團結的基礎。