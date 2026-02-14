我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨下屆台中市長提名，楊瓊瓔與江啟臣相持不下，中央黨部秘書長李乾龍昨天南下親自協調，組發會事後表示，提名程序已正式進入民調作業階段。《鏡週刊》昨晚報導，指楊瓊瓔陣營在協調中嗆要初選，逼江啟臣妥協。楊瓊瓔今怒發3聲明駁斥，除了表示不排除提告，並指江啟臣團隊才是不斷反覆、很有意見的一方。盧秀燕則強調，楊與江都是有實力的政治人物，相信一定會保持君子之爭，不會網內互打。江啟臣與楊瓊瓔昨天不約而同沒有公開行程，地方人士已嗅出不對勁，果然李乾龍與國民黨組發會成員南下台中市黨部協調，但江與楊都只派代表出席。事後組發會對外表示，上午11時的協調已確認3家民調機構，並完成民調問卷題目內容討論，提名程序正式進入民調作業階段。市黨部主委蘇柏興電話受訪時也稱，會中達成3不共識，即「不公布民調時間、民調公司、最終民調數字」。昨晚《鏡週刊》報導，指昨天協調內容暗藏角力，楊陣營堅持公開宣傳民調期程，若江陣營不從就走初選，且楊本人在協調前一晚，於藍營地方群組散播民調題目，基層擔憂綠營灌票，而江為免拉長戰線撕裂基層，選擇隱忍退讓。楊瓊瓔今（14）日上午怒發措辭嚴厲的聲明，聲明內容如下：台中市長盧秀燕上午到南屯慰問清潔隊人員的辛苦，她受訪時表示，下屆台中市長提名作業「昨天的確協調成功」，雙方已同意3月份舉行全民調，現在開始就是初選最後的衝刺階段。盧秀燕稱讚楊瓊瓔與江啟臣，都是非常優質、成熟同時有實力的政治人物，相信兩人在初選過程中，一定會保持良好的君子之爭，不會網內互打，一起奠定未來勝選團結的基礎。