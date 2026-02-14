我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國3南向385.6公里處13號晚間發生連環撞，一車恍神擦撞小貨車，車斗衝上分隔島零件四散，波及後方4車，共6車受損，幸無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

國道3號13日深夜發生一起追撞事故，屏東九如與高雄大樹交界、斜張橋路段，國道警方在晚間10點30許接獲通報，指出國3南向385.6公里處發生多車連環撞，其中一輛小貨車車斗失控衝上分隔島，甚至橫跨至對向車道，場面一度相當混亂。警消隨即派遣屏東縣消防局及國道第五公路警察大隊人車前往處理。警方調查後發現，48歲吳姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因一時恍神導致車輛向外偏移，擦撞58歲葛姓男子駕駛的小貨車。小貨車遭撞擊後瞬間失控，猛力撞上內側分隔島，強大撞擊力道使後車斗直接「騎」上分隔島，部分結構甚至噴飛至北向內側車道，零件散落一地。突如其來的掉落物讓後方車輛閃避不及，接連有4部小客車撞上散落物，造成車輛不同程度損壞。整起事故共波及6輛車，南北雙向一度受到影響，所幸無人員重傷或受困。警方於晚間11時56分完成現場排除作業，交通逐步恢復正常，後續由竹田分隊依規定處理。警方提醒，用路人上路前務必養足精神，避免疲勞駕駛，以免釀成事故。至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍待進一步調查釐清。