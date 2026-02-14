我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰（右）、Summer（左）分享兩人日常相處的合照，愛犬蕭寶寶就坐在Summer腿上。（圖／Summer臉書）

▲蕭敬騰20歲就愛上大他14歲的Summer，為愛甘心戒菸。（圖／Summer臉書）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）2023年結婚後就經常高調放閃，今（14）日西洋情人節更不例外。Summer凌晨2點就在臉書發文，貼出一張她與蕭敬騰在車內的合照，直呼：「這是我們的日常，情人節快樂」。而兩人日前合體拍攝雜誌封面時，蕭敬騰就透露自己為了追求Summer，20歲就主動戒菸；兩人現在還養了愛寵「蕭寶寶」，每時每刻都過得十分甜蜜。Summer今日曬出一張與蕭敬騰在車內的照片，只見蕭敬騰捧著Summer的臉，似乎在幫她處理臉上的污漬，兩人互動自然，真情流露，Summer腿上更坐著一隻可愛小狗，是他們新養的愛犬「蕭寶寶」，照片溢出滿滿溫馨氛圍，Summer也在貼文寫道：「這是我們的日常，情人節快樂！時時刻刻分分秒秒幸福99」。而蕭敬騰與Summer日前合體去拍攝雜誌封面照時，也有分享兩人愛的故事，蕭敬騰說自己在20歲那年參加歌唱比賽遇見Summer，他當時得知Summer不喜歡菸味後，就默默戒菸，努力改變自己想讓Summer看到。Summer也反過來稱讚蕭敬騰是一個特別專注的人，一碰到熱愛的事物就會比誰都激動，講到停不下來，但平日裡其實是一個說話很慢、很小聲很溫柔的人。兩人雖然沒有生小孩，但身邊有許多萌寵陪伴，日子過得幸福溫暖。據《壹蘋新聞網》報導，蕭敬騰、Summer今日也沒有特別準備要去哪裡過節，Summer透露他們前天才去吃義大利菜，昨天也享用了私廚料理，每天不論是工作還是休假幾乎都黏在一起，其實等於是天天過節，所以情人節這天沒有額外安排約會。