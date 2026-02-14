我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國男星王鶴棣連續第三年參與NBA名人賽，本場不僅獲得先發機會，更全場攻下10分，繼2024年後生涯第二度得分上雙，展現積極切入與進攻企圖心，也延續個人參賽三年全勝的「勝利福星」紀錄。（圖／路透／達志影像）

2026年 NBA 全明星週（All-Star Weekend）今（14）日熱鬧揭幕，由眾星雲集的「名人賽」打頭陣。備受亞洲球迷關注的前 NBA 球星林書豪（Jeremy Lin）與中國人氣男星王鶴棣本屆同披「字母哥隊（Team Giannis）」戰袍出賽。在林書豪末節把握住「雙倍得分」時段，飆進一顆價值連城的四分球帶領下，字母哥隊最終以 65：58 逆轉擊敗安德森隊（Team Anderson），順利收下名人賽3連勝。本場比賽賽制特殊，設有四分線與雙倍得分時段。前三節手感平平的林書豪，將能量全部保留在決勝節。比賽末段，當雙方比分膠著時，林書豪展現職業球員的強大心臟，在擁有雙倍積分的「Crunch Time」時段，於外線四分線外果斷出手命中。這記進球因加倍規則直接灌進8分，瞬間幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數，成為比賽勝負分水嶺。林書豪全場攻下12分，雖然前三節得分掛蛋，但末節的爆發直接主宰了戰局。連續第三年受邀參賽的中國男星王鶴棣，此役表現同樣精彩。他擺脫了去年僅得2分的低潮，全場展現強烈進攻慾望。首節他就接獲林書豪的長傳快攻上籃得分，單節獨拿4分。下半場王鶴棣更獲得先發機會，雖然罰球線上有些掙扎，但他頻頻切入禁區撕裂防線，最終繳出 10分的雙位數成績單。這也是王鶴棣繼2024年攻下18分後，生涯第二次在名人賽得分上雙。值得一提的是，他所屬的球隊在他參賽的這三年間（2024-2026）全部贏球，堪稱球隊的勝利福星。本場比賽字母哥隊星光熠熠，除了「豪棣連線」外，隊友還包括前 NBA 巨型中鋒法爾（Tacko Fall）、巴西足球傳奇卡福（Cafu）以及知名記者查拉尼亞（Shams Charania）。比賽過程並非一帆風順，安德森隊首節就取得領先，並在次節打出一波14：2攻勢，半場結束時字母哥隊以26：34落後8分。所幸易籃後，靠著法爾在禁區的優勢與王鶴棣的切入，打出一波8：0攻勢追平比分。雙方纏鬥至第四節，最終才靠著林書豪的神奇外線鎖定勝局。