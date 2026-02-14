我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前鎮、小港鄉親們稱讚邱議瑩與林浤澤是「顏值最高的掃街組合」，合照人潮絡繹不絕，人氣爆棚。（不絕於耳。（圖／高雄市議員前鎮、小港參選人林浤澤提供）

農曆春節將至，民進黨高雄市議員前鎮、小港參選人林浤澤，在立委邱議瑩陪同下，今（14）日前往小港二苓市場向鄉親拜年，獲得現場民眾熱烈支持，凍蒜聲不絕於耳，更有攤商稱讚是「顏值最高的掃街組合」，合照人潮絡繹不絕，人氣爆棚。邱議瑩表示，林浤澤有理想、有熱忱，更有行動力，從議員助理開始參與公共事務，也擔任里長從基層歷練，是最與市民站在一起的優秀人才，也是前鎮、小港最需要的新世代戰將，拜託市民朋友給林浤澤進入議會的機會，相信林浤澤的表現絕對會讓大家很滿意，「疼惜邱議瑩，牽成林浤澤」。林浤澤表示，感謝邱議瑩學姊力挺，不管是車掃、掃市場或其他活動，邱議瑩都給予自己最大、最溫暖的支持，自己一定會全力以赴，也有信心能獲得鄉親支持，通過初選。林浤澤說，自己累積十多年的基層經驗，為前鎮小港制定出「五力政策」，不只是要讓社區的發展更有力，也是邀請所有關心社區的市民朋友，「有你有我，一起讓前鎮小港更好。」邱議瑩與林浤澤都強調，初選民調一定要在家顧電話，任何一通電話，都會決定初選的結果，「給認真有理想的林浤澤一個機會，也是為前鎮小港的發展多一份更有力的力量。」